Marcia Rebeschini reclama de perseguição e piadas pelo time Bill

A vereadora Marcia Rebeschini e seu grupo decidiram rebater o que consideram ataques feitos pelo jornal de Nova Odessa. Ela apresentou esta segunda na Câmara uma nota de repúdio, aprovada em sessão. Márcia rasgou o verbo e relatou que o proprietário do jornal tem seu filho ali na câmara como comissionado.

A novata entende que os ataques acontecem muito em função de ela ser a única mulher na Câmara da cidade. Acostumados a um ambiente masculino, os vereadores tentam desequilibrá-la com piadas e até imitações.

A situação começou no mandato do ex presidente da casa Elvis Pelé e segue com o atual presidente Wagner Moraes (ambos do PSDB). Ela disse que sempre tem sido desqualificada em seus trabalhos na câmara municipal por esses colegas.

DIA DO FEIJÃO- Márcia viu os pares, em especial Pelé, fazer chacota de um projeto seu. Ele atacou a vereadora desqualificando um projeto que é constitucional- a vereadora usa a data que é considerado dia 10/02 dia mundial do feijão.

A vereadora após a um debate promovido pelo professor Antônio que institui a importância da agricultura familiar e incentivo ao produtor rural local a vereadora instituiu o projeto como forma dos agricultores ver a importância do feijão e até mesmo fornecer nas unidades escolares , assim como o leite o feijão é primordial no prato dos brasileiros.

Ela se chateou também porque o caso virou motivo de piada no jornal de Nova Odessa e alguns grupos de oposição desqualificando seu trabalho.

BRIGA DE CORREDOR E IMITAÇÕES- O clima subiu nas últimas semanas a ponto assessoras se estranharem nos corredores da Casa com gritos e a ameaça de ‘Pegar a vereadora’. A vereadora relatou ao NM que entre as situações desagradáveis pelas quais passou no ano passado com um vereador do PSDB fazendo mímicas a imitando. Ela protocolou pedido solicitando as imagens das câmeras e após o segundo pedido de imagens a resposta de seu pedido veio falando que as câmeras estavam desligadas e não poderia ser fornecidas.

