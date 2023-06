Vídeos do dia. Casal roubado pelado no dia dos namorados

Casal é assaltado enquanto fazia amor no carro. Os bandidos fizeram os dois descerem pelados. #diadosnamorados #brasil #viral

Com tecnologia 100% brasileira, a Surf Center lançou a primeira piscina de ondas para a prática do surf coberta e aquecida do mundo, que será inaugurada no segundo semestre de 2024, em Curitiba. O gerador de ondas GT3K da Surf Center é o primeiro 100% nacional no segmento de ondas artificiais dinâmicas com patente depositada. Mas como proporcionar o aprendizado e evolução do esporte para os sócios da Surf Center? A empresa oferecerá, com exclusividade, a metodologia de ensino do esporte da Brasil Surf, que já treinou mais de 4.500 alunos nos últimos 20 anos.

Através da metodologia exclusiva em ambiente controlado, a Brasil Surf sempre teve o sonho de levar o surf para cidades sem praia. Com a prática aplicada em piscinas comuns, é possível repetir exercícios em pé como no surf, além de treinar movimentos básicos e avançados, simulando situações reais do surf, aprendendo técnicas e desenvolvendo condicionamento em um ambiente seguro. “Agora, a metodologia será adaptada para treinos em piscinas de ondas, proporcionando um melhor aproveitamento das aulas e desenvolvimento dos surfistas, já que é possível reproduzir quase que 100% das situações que o aluno encontrará no mar”, comemora um dos sócios da Brasil Surf e agora também sócio da Surf Center, Luiz Pexe.

A Brasil Surf oferece em sua metodologia treinos técnicos e físicos com coaches com certificado internacional, material didático em vídeo, avaliação física, aula de apneia, treinos em skate simulador e um app exclusivo para agendamento de aulas. Todos os sócios da Surf Center terão acesso a metodologia exclusiva da Brasil Surf, tanto os iniciantes, quanto para surfistas que desejam melhorar seu condicionamento e desenvolvimento no esporte.