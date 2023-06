Leitinho quer Quilombo ‘revivendo’ em Nova Odessa

O prefeito Leitinho Schooder (PSD) vai focar no ribeirão Quilombo

Ele e seu vice-prefeito Alessandro Mineirinho adiantaram nesta semana que o desassoreamento do Ribeirão Quilombo em Nova Odessa foi solicitado pela gestão municipal junto à nova etapa do Programa Rios Vivos, do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), autarquia vinculada à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Governo do Estado de São Paulo.

No último dia 02/06, inclusive, técnicos do órgão estadual já realizaram uma vistoria dos trechos mais críticos do ribeirão – que tem 11 quilômetros na cidade. Eles foram acompanhados pelo secretário-adjunto de Obras, Projetos e Planejamento Urbano, Gustavo Valente, e pela diretora de Meio Ambiente, Daniela Fávaro – responsável pelo contato com o DAEE.

“Um dos nossos projetos na área hídrica é exatamente viabilizar o desassoreamento do Quilombo. Estamos trabalhando nisso desde o começo do nosso mandato, em janeiro de 2021, e vamos conquistar essa grande parceria agora graças ao nosso bom relacionamento com o governador Tarcísio de Freitas, através do DAEE. Só teremos que agradecer ao Governo do Estado por mais essa obra que vai ser tão importante para Nova Odessa”, agradeceu o prefeito Leitinho.

LEIA TAMBÉM: Lula tem 37% de aprovação, diz Ipec

O ciclo 2023-2024 do Programa Rios Vivos foi lançado no último dia 05/06. A iniciativa está inserida no Plano Estadual de Meio Ambiente, do Governo do Estado, e visa a revitalização de margens e despoluição de 240 cursos d’água, com a retirada de sedimentos, o que auxilia no combate a inundações e garante mais água e qualidade de vida para a população. A estimativa de investimento anual para esse ciclo é de R$ 172 milhões, que tem potencial para atender aproximadamente 130 municípios paulistas.

“Por determinação do prefeito Cláudio Schooder, havíamos entrado em 2022 com o pedido de participação do nosso município na primeira etapa do Programa Rios Vivos. Os técnicos do DAEE fizeram uma primeira vistoria ano passado, porém não fomos contemplados. Agora, depois de várias tratativas e documentos enviados, os técnicos vieram fazer uma nova vistoria. Eles também nos informaram quais documentos ainda necessitam ser apresentados, e constataram a real necessidade do desassoreamento e quais os pontos de maior prioridade”, explicou Daniela – que acredita na inclusão de Nova Odessa no novo ciclo do programa.

Segundo a Secretaria de Obras e a Defesa Civil Municipal, historicamente, os bairros mais afetados pelos alagamentos pontuais do Ribeirão Quilombo no verão – e portanto as prioridades para os serviços de desassoreamento e limpeza da calha e margens do ribeirão – são os jardins Flórida e São Jorge e a Vila Azenha. Mas o cronograma final dos trabalhos ainda vai ser definido e divulgado pelo DAEE. Não há previsão de quando serão divulgados os municípios contemplados nesta segunda etapa do programa.