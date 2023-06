Patrícia Poeta no encontro com mãe e irmã. 'Idênticas'

A apresentadora Patrícia Poeta, comandante do ‘Encontro’

nas manhãs da TV Globo, acabou encantando seus milhares de seguidores, neste último sábado, 10 de junho, ao compartilhar um lindo clique ao lado da mãe, Maria de Fátima, e da irmã, Paloma Poeta.

Dessa forma, por meio do feed no Instagram, Patrícia Poeta publicou a imagem e, na legenda, escreveu: “Eu & as girls da Family“, disse a apresentadora. Nos comentários, os fãs da artista não deixaram de comentar o quão parecidas elas eram: “Idênticas“, comentou uma. “Nossa, vocês são copias fieis uma das outras hahaha, amoooo“, afirmou mais uma fã.

No entanto, outra fã ainda escreveu: “Olha o poder dessa foto, três mulheres lindas, talentosas que amamos“, disse. “Família é a base maior dos dias. Deus abençoe“, escreveu outro. “Família de mulheres lindas, parabéns Poeta pela simplicidade e pelo carinho que demonstra pela sua família“, escreveu mais uma.

Confira abaixo:

Patrícia Poeta celebra prêmio

Recentemente, Patrícia Poeta foi coroado como a ‘Melhor Comunicadora‘ de 2022 pelo Prêmio Área VIP – Melhores da Mídia. À época, ela usou as redes sociais para agradecer o carinho de todos aqueles que nela votaram: “Fiquei muito feliz que vocês votaram em mim no Prêmio Área VIP, muito obrigada por terem votado“, disse.

Além disso, ainda feliz com a conquista da premiação, a artista afirmou: “Muito obrigada mais uma vez, pelo carinho, por terem votado em mim, por torcerem“, declarou ela, exaltando que a conquista do prêmio era dela e de todos seus fãs. “Esse Prêmio é nosso“, finalizou, à época. Vale lembrar, que brevemente a comunicadora receberá em mãos o troféu, assim como já ocorreu com Patrícia Abravanel, Ana Maria Braga e outros artistas.

