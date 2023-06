O primeiro dia da Festa do Peão de Americana (9) teve 972 motoristas que passaram pelo teste do bafômetro ao sair do evento na operação do Policiamento Rodoviário que compreenderá o período de 9 à 18 do mês de junho de 2023.

Segundo a corporação, as ações sempre são feitas no intuito de garantir a missão Institucional de salvar vidas, evitando que condutores alcoolizados ou embriagados, circulem levando risco aos demais usuários das rodovias.

Resultados do 1º dia do evento

✅ Condutores fiscalizados: 72

✅ Testes de Etilômetro ativo: 65

✅ Testes de etilômetro passivo: 972

✅ Autos de infrações: 157

✅ Autos de infração Art. 165: 01

✅ Autos de infração 165-A: 47

NENHUM SINISTRO DE TRÂNSITO FOI REGISTRADO EM DECORRÊNCIA DO EVENTO.