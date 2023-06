Com mais de 2.000 pessoas, o Parque Inflável realizado pelo Instituto Jr Dias, no bairro Antônio Zanaga, no sábado, foi um sucesso. Foram no total doze atrações infláveis entre escorregadores, pula-pula, futebol de sabão e muito mais. O evento também contou com a participação da APAE, que realizou uma pesquisa junto aos pais e responsáveis quanto a demanda para os serviços oferecidos pela entidade e com stands do Cartão de Todos, Clínica Amor Saúde e Sanfarma, que ofereceram serviços de saúde à população.

O vereador Juninho Dias, filho da presidenta e responsável pela intermediação do evento, Isabel Dias, participou do evento e afirmou que pretende estender a atração para outros bairros da cidade.

“Mais um dia inesquecível na vida dessas crianças e do Instituto JR Dias. Agradeço a confiança dos patrocinadores Cartão de Todos, Accell, Sanfarma, Emerson Royal e Prefeito Chico Sardelli por acreditarem no nosso trabalho. Hoje, o projeto piloto no Zanaga foi um sucesso, agora a intenção é levar para todos os cantos da cidade como região do Parque Gramado, região da Cidade Jardim, região da Praia Azul e região Central”, disse o parlamentar.

O evento foi gratuito e aberto a toda população americanense.