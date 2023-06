O Dia dos Namorados será no clima de muito romantismo e ao som dos grandes sucessos do rei do rock, Elvis Presley. O Tivoli Shopping recebe na noite do dia 12 o cantor Dalízio Moura, cover oficial de Elvis. A atração é gratuita e acontece a partir das 19h30, na Praça de Alimentação.

Conhecido pela sua excelente qualidade vocal e seu estilo showman, Dalízio tem mais de 20 anos de carreira e é reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE, empresa americana que controla todos os direitos autorais da marca Elvis Presley, como cover oficial do artista. Ele já fez shows pelo Brasil e pela Europa, levando para o público os grandes sucessos do Rei do Rock’n’Roll.

LEIA TAMBÉM: Parque inflável no Zanaga recebe 2 mil pessoas

No Tivoli, interpretará os grandes sucessos que marcaram a carreira do icônico cantor norte americano, como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love”, “Jailhouse Rock”, entre outros hits

Campanha do Dia dos Namorados segue até o dia 15

E para quem ainda não garantiu o presente da pessoa amada, ainda dá tempo de fazer as compras e concorrer a um combo com prêmios incríveis. A campanha “A melhor história de amor é a nossa”, do Tivoli Shopping, celebra a data mais romântica do ano e segue até a próxima quinta-feira, dia 15.

Estrelada pelo casal Mariane e Bruno Oliveira, que tem sua história de amor conectada ao shopping, a campanha premiará 25 consumidores com um super combo com 1 cafeteira Dolce Gusto, 2 camp mug Stanley e 1 jantar especial no Restaurante Coco Bambu.

A cada R$250 em compras, o consumidor recebe um cupom da sorte para concorrer. Os cupons devem ser cadastrados diretamente no site https://promocao.tivolishopping.com.br/ ou no totem de autoatendimento, em frente à loja Polo Wear. O sorteio acontece no dia 17 de junho, pela Loteria Federal.

A divulgação dos ganhadores será feita pelo shopping em suas redes sociais. O regulamento completo da campanha está disponível no site do shopping: www.tivoli shopping.com.br.

SERVIÇO:

Tributo a Elvis Presley

Quando: 12 de junho

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação Tivoli Shopping

Entrada gratuita

Campanha “A melhor história de amor é a nossa”

Quando: até 15 de junho

Onde: Tivoli Shopping

Como participar: a cada R$250 em compras, o consumidor recebe um número da sorte para concorrer a um combo com: 1 cafeteira Dolce Gusto, 2 camp mug Stanley e 1 jantar no Restaurante Coco Bambu. Os cupons devem ser cadastrados no site https://promocao.tivolishopping.com.br/.