A Emefei “Profª. Iraídes Ferreira Lourenço”, do Jardim Pérola, está recebendo revitalização com nova pintura em toda extensão da unidade, tanto nos ambientes que atendem Ensino Fundamental quanto nos de creche e educação infantil. A próxima etapa serão adequações na creche e secretaria para otimizar e qualificar o atendimento.

As melhorias seguem em diversas escolas municipais conforme cronograma planejado pela Prefeitura. Os serviços são realizados por dez frentes de trabalho que contemplam pintura, elétrica, telhado, calha, piso, caixa d´água e manutenções, além de novos alambrados. Além disso, as manutenções dos ambientes escolares continuam, com dedetização, poda de grama e árvores, controle de pombos, limpeza de reservatórios de água, entre outro.

A Rede Municipal de Ensino mantém 56 unidades escolares e atende mais de 16 mil alunos da creche ao EJA (Educação de Jovens e Adultos).

