DAE SBO realiza plantio de mais 4 mil árvores em proteção de nascentes

O DAE SBO (Departamento de Água e Esgoto) de Santa Bárbara fez esta semana o plantio

de mais 4 mil mudas de árvores nativas de variadas espécies em proteção de nascentes e córregos pertencentes à Bacia da Represa Areia Branca. O trabalho segue na área nos meses seguintes e a expectativa é plantar mais de 20 mil mudas no entorno das nascentes.

A ação ocorreu na cabeceira do manancial, onde há córregos e nascentes que formam a maior represa de abastecimento do município, a Areia Branca, cujo volume armazenado é de 5 bilhões de litros de água. As novas árvores reforçam a proteção e segurança dos corpos d’água do local, mantendo a qualidade das águas que deságuam na represa.

Em paralelo, ocorre o plantio de mudas para o reflorestamento e formação de mata ciliar às margens da represa Areia Branca, em área próxima à barragem. São mais 3 mil árvores, além do trabalho de trato cultural para o plantio de novas mudas. A previsão é plantar 255 mil árvores nas matas ciliares nos próximos anos.

O trabalho de recuperação e proteção dos mananciais e nascentes de Santa Bárbara é desenvolvido pela Diretoria de Gestão Ambiental do DAE, por meio do programa “Águas Bárbaras”, que abrange também outras duas represas de abastecimento de água no município, São Luiz e de Cillo, se estendendo para o ponto de captação e adução de água bruta, conhecido como Represinha.

