Miss Americana tem briga após resultado

Disputado este feriado, o concurso teve uma briga grande no seu final. As informações iniciais são de que um homem (que teria até já sido candidato a vereador na cidade) não aceitou o resultado. No vídeo pode se ver dois homens ‘saindo no braço’ e um terceiro entra no final.

