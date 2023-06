Inclusão e sustentabilidade são conceitos que vêm sendo cada vez mais incorporados ao setor da moda. O Brasil é um dos países que vêm acompanhando essa tendência mundial e construindo uma nova realidade para cerca de 24% da população que possui alguma deficiência. Esse ainda é um nicho pouco explorado pelas grandes marcas, mas extremamente viável. É o que propõe a 1ª edição do Projeto Moda Inclusiva, que contemplará 4 cidades paulistas. Na cidade de Campinas, as atividades serão realizadas entre os dias 12 e 16/06. O projeto prevê oficinas gratuitas, teóricas e práticas, de capacitação de moda, design e artes visuais voltadas para deficientes visuais. As oficinas terão duração de 5 dias e serão realizadas no Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores, contemplando os usuários da instituição. Ao final das oficinas, cada cidade terá um evento especial, voltado para a apresentação das peças produzidas, seja por meio de desfile ou exposição.

A inclusão no mundo na moda está relacionada à compreensão da diversidade de corpos e, sobretudo, das necessidades de cada um. Por esse motivo, o projeto busca desenvolver no aluno a capacidade de reconhecer e analisar tendências de comportamento, para que possa propor a construção de peças com estilo e modelagem inclusivos. Para Rosangela Rubbo Rodrigues, designer de moda, pós-graduada em didática do Ensino Superior e responsável pedagógica das oficinas, o projeto traz uma proposta atual e sugere a reflexão sobre o tema. “Ser professora no Projeto de Moda Inclusiva é motivo de grande orgulho, pois além de ser um projeto pioneiro, inovador e singular em seu formato, por exigir constante adaptação didática para atender seu publico, ainda promove a inclusão de pessoas excluídas do mercado da moda, que sabemos ser muito carente de profissionais, possibilitando uma nova vertente para qualificação. Coração cheio de alegria em participar”, reforça. O mercado da moda no Brasil movimenta R$229 bilhões por ano, sendo responsável por 15% das compras feitas pela internet. É um setor em expansão e cheio de possibilidades.

O Projeto Moda Inclusiva recebe o patrocínio do Instituto C&A nas cidades de São Paulo e Campinas. O curso será dividido em 5 encontros, com 4 horas de duração e oferece 20 vagas para pessoas com deficiência visual em cada entidade atendida pelo projeto. O Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores é uma Organização da Sociedade Civil que há 89 anos atende gratuitamente deficientes visuais em Campinas.

Sobre o Projeto Moda Inclusiva:

O Projeto Moda Inclusiva é realizado por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC), produzido pela MR2 Cultural, com patrocínio do Instituto C&A. Ao todo, 100 pessoas serão atendidas diretamente. De forma eficiente e clara, o projeto pretende abordar as peculiaridades da moda inclusiva e sua relação direta na qualidade de vida de nosso público final, apresentando à sociedade um nicho de mercado em potencial.

Serviço:

Campinas recebe oficinas gratuitas da 1ª edição do Projeto Moda Inclusiva

Data: 12 a 16/06/23

Local: Campinas – Instituto Campineiro dos Cegos Trabalhadores – Av. Washington Luiz, 570 – Vila Marieta

Horário: das 13 às 17 horas