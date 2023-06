Lula tem 37% de aprovação, diz Ipec

Levantamento da pesquisa IPEC/O Globo mostra que a gestão do governo Lula

oscilou para baixo, partindo de 39% para 37% de aprovação pelo cidadão, que considera o governo ótimo e excelente dentro de uma margem de erro de 2%. O cientista político e professor de Sociologia da ESPM, Paulo Ramirez, analisa que ainda assim o número é superior aos primeiros cinco meses de governos anteriores – Bolsonaro, Temer e Collor. “Esse é um dado positivo já que foram governos polêmicos de certa forma e Lula ainda sim tem um grau de aprovação considerável”.

Os dados da pesquisa foram coletados no dia sete de junho, época em que houve redução do preço do combustível, redução do preço dos carros populares, bem como as dificuldades do governo junto ao Congresso Nacional nas aprovações de temas importantes: arcabouço fiscal, Marco temporal, mudanças ministeriais. O especialista destaca que, embora tenha muitas dificuldades com os partidos do Centrão e na relação com o presidente do Congresso, o presidente Lula consegue manter uma boa imagem frente à sociedade.

“Os números entre o regular e ótimo somados estão em 70% de aprovação, o que dá um suspiro o governo Lula de forma que ainda tem junto à sociedade um grau considerável de acerto, embora muitas críticas sejam feitas a sua gestão pelos meios de comunicação e, principalmente, em redes sociais”, ressalta Ramirez, prosseguindo: “outro ponto interessante é que o governo está no começo e o índice pode oscilar para cima, conforme for caminhando os meses e anos de mandato. Esse índice é superior ao de governos anteriores, uma vez que se deve muito em função dos mandos, desmandos e polêmicas que o governo Bolsonaro causou. Além de estar também associado a algumas falas e decisões erradas do presidente Lula, com a diplomacia em relação a Maduro, à guerra da Ucrânia e Rússia. Ainda assim, Lula é melhor do que se poderia prever diante das dificuldades governamentais que tem hoje em relação ao congresso, sobretudo em parte dos meios de comunicação”, conclui.

“Indústria farmacêutica: o Brasil no contexto mundial” 4º Cura Meetings

Acontece em 16 de junho, das 14h às 17h, de forma online e gratuita, o 4º Cura Meetings. O evento que tem o apoio do Latin American Cooperative Oncology Group (LACOG) e do Instituto ÉTICA – Pesquisa e Ensino e promovido pelo Instituto Projeto Cura – entidade sem fins lucrativos que promove atividades, sociais, científicas e educativas para ampliar a conscientização da sociedade civil sobre os benefícios das pesquisas clínicas – terá como tema “Ampliando o acesso da população às Pesquisas Clínicas”.

Dentre seus painéis, estará a palestra de André Gomes, Head of Clinical Operation da Bristol Myers Squibb, que abordará a “Indústria farmacêutica: o Brasil no contexto mundial”.

Com as presenças de aproximadamente quarenta autoridades, médicos e membros da sociedade civil, o Projeto Cura tem como missão, ao promover o Cura Meetings, de incentivar profissionais da saúde para serem investigadores e captar recursos para o financiamento dos estudos acadêmicos, para o enfrentamento do câncer no Brasil e na América Latina.

Além deste tema, o 4º Cura Meetings ainda contará com as apresentações “A saúde no Brasil e no Mundo e o impacto da Pesquisa Clínica na evolução dos sistemas de saúde”, por Dr. Nelson Teich – Médico Oncologista e Mestre em Economia da Saúde e “Os desafios das pesquisas clínicas acadêmicas no Brasil”, por Dra. Andreia Melo – Chefe de Pesquisa Clínica do Instituto Nacional do Câncer – INCA.

Para se inscrever gratuitamente, basta acessar o link https://www.sympla.com.br/evento-online/4-cura-meetings/1968395 e preencher o formulário. Após isso, o usuário receberá as informações para acompanhar o evento, de onde estiver. Mais informações podem ser conferidas no site oficial do Projeto Cura e em suas redes sociais Instagram, Facebook e LinkedIn

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento