Lula tem só 22% de aprovação em Nova Odessa

O presidente Lula começa seu mandato com avaliação baixa em Nova Odessa

Na cidade, sua avaliação positiva (ótimo e bom) tem apenas 22% dos respondentes da pesquisa da Memento Consult feita no último sábado em três regiões da cidade.

Reprovam a atuação do governo 42,2% dos entrevistados. Do total, 35,8% disseram ter avaliação regular do governo.

A proporção de ‘prós e contras’ Lula (PT) na cidade repete o padrão visto no resultado das eleições de 2022. O petista foi derrotado por larga vantagem pelo candidato Jair Bolsonaro (PL).

Provável nome do PT na cidade, o advogado Thiago Beroco apareceu na pesquisa para prefeito com 3,5% das intenções de voto.

A margem de erro da pesquisa da Memento Consult é de 2,5% para mais ou para menos. Levantamento feito no último sábado com 420 moradores da cidade.

O PT tem ex-filiados importantes no governo Leitinho (PSD), mas o vice prefeito Mineirinho é bolsonarista do tipo raiz e bate sem dó no presidente.

BOLSONARO FORTE- No segundo turno das eleições presidenciais de 2022, Jair Bolsonaro foi o candidato mais votado para a Presidência da República em Nova Odessa. Ele recebeu 22.857 votos, o equivalente a 62,48% do total da cidade. Já Lula (PT) foi a escolha de 37,52% dos eleitores e recebeu 13.728 votos. Bolsonaro teve mais votos que no primeiro turno, quando recebeu 20.467 (56,29%). O petista recebeu mais número de votos que no outro pleito, em que registrou 12.583 votos, o equivalente a 34,61%.

Na Bahia, Lula reforça apoio ao agro e ao crescimento sustentável

É uma responsabilidade estratégica do Governo estar atento para dar suporte a todas as engrenagens do agronegócio, setor considerado indispensável para o crescimento do país. Esse foi o tom da mensagem do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a abertura da 17ª edição da Bahia Farm Show, na cidade de Luís Eduardo Magalhães (BA), nesta terça, 6/6. O evento é a maior feira agrícola e de negócios do Norte e Nordeste.

“É obrigação do Estado criar as condições de ajudar. Porque dizer ‘eu não preciso do governo’ é mentira. O pequeno precisa, o grande precisa e o médio precisa. Se não é o Estado colocar dinheiro, muitas vezes o agronegócio não estaria do tamanho que está, para financiar as máquinas, financiar a safra, garantir as exportações”, disse o presidente.

“Em janeiro, o BNDES liberou R$ 2,9 bilhões, rapidamente tomados. Veja a força do setor: criamos uma linha de crédito dolarizada, 7,59% de juros, abaixo das taxas do Plano Safra e R$ 2 bilhões em um dia foram tomados”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA, Presidente da República

Para Lula, não há necessidade de existir rivalidade entre produtores de manufaturados e de commodities. “O Brasil precisa da agricultura e da indústria. Outra polêmica que acho maluca é entre o pequeno e o grande agricultor. Não tem que existir preconceito, o Brasil precisa dos dois”, citou.

Como exemplo, o presidente lembrou de uma iniciativa promovida em 2008 para o setor agropecuário que teve impacto no setor automotivo. “Quando a agricultura vai bem, a indústria de máquinas vai bem. Quando criamos o Mais Alimentos, em 2008, só de trator de 80 cavalos vendemos 80 mil. Deus queira que a gente produza muito mais, que a gente venda mais, que a gente exporte mais, porque tudo isso é riqueza para o país”.

SUSTENTABILIDADE — Lula reforçou que o aumento da produção não deve ser confundido com desrespeito ao meio ambiente. Ele destacou que o Brasil tem milhões de hectares de terras degradadas que podem ser usadas para cultivo. Como havia feito na segunda-feira, durante evento do Dia Mundial do Meio Ambiente, Lula ressaltou que haverá rigor com quem descumprir regras. “Quem quiser agir como bandido e for desmatar, vai ter que sofrer as penas da lei, porque a gente vai preservar esse país”.

