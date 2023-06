Bill (34%) lidera corrida. Leitinho (22%) e Natal (15%)

O ex-prefeito de Nova Odessa Bill V de Souza (PL) lidera

a corrida eleitoral pela sucessão na cidade. Ele tem 34,1% das intenções de voto no levantamento feito no último sábado com 420 moradores da cidade. O atual prefeito Leitinho Schooder (PSD) vem em segundo lugar com 22,3% das citações. A surpresa do levantamento estimulado foi o vereador Cabo Natal (Avante), que tem 15,5% das intenções de votos.

Outros dois nomes colocados para a avaliação do eleitor aparecem distantes, mas com pontuação ‘interessante’. O ex-secretário de Bill Vanderlei Cocato (Republicanos) tem 3,8% e empatado com ele vem o candidato do PT em 2020 Thiago Beroco, com 3,5%.

A margem de erro da pesquisa da Memento Consult, feita em 3 regiões da cidade, é de 2,5% para mais ou para menos.

Espontânea– BVS também lidera a corrida na pergunta ‘espontânea’. Ele tem 23,2% contra 13,1% de Leitinho e 4,3% de Natal. Neste questionário aberto também apareceram o vereador Elvis Pelé (PSDB), o ex-prefeito Manoel Samartin, o candidato do PSDB em 2020 Dr Lourenço e Dr Nivaldo, que também foi candidato na última eleição.

A Memento deve ainda medir a corrida eleitoral em Sumaré este mês.

TRT mantém decisão e manda SSPMANO manter 70% das ‘merendeiras’

O desembargador do Trabalho e vice-presidente judicial do TRT-15 (Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região), João Aberto Alves Machado, manteve nesta segunda-feira (05/06) sua decisão do último sábado (03/06) determinando que ao menos 70% das Auxiliares de Apoio Escolar (“merendeiras”) e de Auxiliares de Serviços Gerais mantenham suas atividades na Rede Municipal de Ensino.

A primeira liminar havia sido divulgada pela Prefeitura de Nova Odessa em suas redes sociais ainda no domingo (04/06) de manhã e amplamente noticiada na cidade e região, mas mesmo assim o SSPMANO (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais e Autárquicos) promoveu a paralisação majoritária das duas categorias profissionais nesta segunda-feira.

Por conta da paralisação da maioria das merendeiras, oito dos 12 CMEIs (Centros Municipal de Educação Infantil, ou “Creches Municipais”, que atendem a alunos de 6 meses a 3 anos e 11 meses) da cidade foram obrigados a dispensar os bebês nesta manhã. Houve uma manifestação pacífica das profissionais nesta manhã em frente ao Paço Municipal.

Devido à rápida ação da Secretaria Municipal de Educação nesta manhã, através da equipe gestora do Setor de Alimentação Escolar (a “Merenda Municipal”), a paralisação das “merendeiras” não afetou as 13 unidades de Ensino Fundamental (EMEFs) da Rede, cujos alunos estão sendo atendidos com opções de lanches considerados plenamente adequados aos alunos “maiores” (de 4 a 10 anos).

Além disso, o desembargador do Trabalho manteve a audiência de mediação e conciliação de forma telepresencial (online) entre Prefeitura e Sindicato, previamente agendada, para esta terça-feira (06/06), às 15h.

“Consoante a certidão de Id fd43ce4 e 1ac927f, o Sindicato suscitado foi notificado no dia 05/06/2023, às 10h10. Mantenho a liminar tal como concedida, em todos os seus efeitos. Aguarde-se a audiência já designada para o dia de amanhã (06/06/2023), às 15h”, traz a decisão do desembargador.

A Prefeitura de Nova Odessa reforça que o acordo firmado anteriormente com o Sindicato dos Servidores está sendo cumprido desde a última semana. Os novos uniformes e EPIs estão sendo entregues desde sexta-feira (02/06), conforme acordado. Os equipamentos atendem a todas as normas vigentes. Por fim, 20 profissionais “extra” já vinham sendo contratados emergencialmente, a maior parte atuando desde sexta, e todos já estarão em atividade nesta terça-feira.

“A Prefeitura de Nova Odessa conclama novamente os servidores da Merenda Escolar” a manterem o atendimento às nossas crianças a partir desta terça-feira e se coloca à disposição para o diálogo constante e pleno com a categoria, como ocorre desde 2021. Confiamos plenamente no bom senso dos servidores, neste momento em que buscamos atender a todas as reivindicações da categoria”, repete a Prefeitura de Nova Odessa.

