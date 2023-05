Time Natal/Jackson deve disputar prefeitura 24

Natal e Jackson unidos em Nova Odessa

O time formado pelo vereador mais votado em 2020 Cabo Natal (Avante) e pelo 3o colocado na mesma eleição, mas na corrida para prefeito Capitão Jackson, deve novamente vir para a disputa a prefeito em 2024.

Os dois estavam com a ‘nominata’ do PL nas mãos e se consideraram traídos, uma vez que o partido agora vai ser tocado pelo ex-prefeito Bill Vieira de Souza, que deve deixar o PSDB.

Ao NM, Natal descartou que seu grupo vá caminhar junto com Bill no ano que vem. A tendência de se aproximar de Leitinho Schooder (PSD). Ele esteve recentemente com o empresário e suplente de deputado Ricardo Molina (Republicanos), que deve apostar no ex-secretário de Saúde Vanderlei Cocato.

Em 2020, CJ teve 4.422 votos, o que deu quase 15% do eleitorado da cidade. CN teve quase 1,2 mil votos. Os dois podem pesar na eleição de 2024, mesmo não sendo favoritos.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento