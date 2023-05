Sindicatos se unem em defesa da Gerência Regional do Trabalho

A presidenta do SEAAC de Americana e Região, Helena Ribeiro da Silva e o Diretor de Formação Sindical, José Carlos Bispo de Souza Júnior, participaram de reunião na Gerência Regional do Trabalho em Campinas juntamente com mais 50 sindicatos da área de abrangência do órgão. O encontro serviu para discutir os problemas enfrentados pela Gerência Regional, que tem dificultado a realização de ações de proteção ao trabalhador e bom andamento dos serviços administrativos.

O Gerente Regional do Trabalho, Carlos Alberto de Oliveira, foi claro ao afirmar que se algo não for feito o órgão corre o risco de fechamento, “já que o objetivo do governo anterior era a nossa extinção”. Carlos propôs uma “construção coletiva e uma discussão propositiva junto com os sindicatos, que estão perto dos trabalhadores e são o termômetro da realidade que é sentida, como, por exemplo, falta de fiscalização e ações administrativas lentas”.

A Gerência Regional enfrenta desde problemas estruturais no prédio que utiliza, passando por falta de materiais e equipe reduzida de trabalho (são apenas oito funcionários), o que limita a atuação tanto de fiscalização como mediação de conflitos, além de atendimento e atividades administrativas.

Como encaminhamento, foi proposto pela presidenta do SEAAC e outros sindicatos a formação de um grupo de trabalho que vai elaborar um documento que será apresentado às demais entidades para avaliação e aprovação. Cumprida esta etapa será buscada uma audiência com o Ministro do Trabalho, Luiz Marinho, para entrega e cobrança de solução dos problemas. “Temos que ser ágeis e levar estas questões práticas ao ministro para que se resolva os problemas apontados, que vem afetando diretamente os trabalhadores”, comentou Helena. O SEAAC de Campinas representará o Setor de Serviços no grupo de trabalho que foi composto com oito entidades.