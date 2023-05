Fim do relacionamento e as redes sociais

Amigável ou não, o fim de um relacionamento pode deixar

a sensação de vazio e causar um sofrimento que se assemelha ao luto, afinal, houve a perda de alguém especial. Vivenciar as etapas desse momento é fundamental para lidar com o que aconteceu e, finalmente, seguir em frente.

Isso, porém, nem sempre é fácil, já que as sensações de abandono, rejeição e perda são comuns. Para apresentar formas de enfrentar e superar a dor do término, a Matrix Editora lança o livro-caixinha Luto do Fim de Relacionamento. O título é assinado pela psicóloga especialista em luto Cristiane Assumpção.

Composta por 50 cartas com perguntas para refletir sobre feridas emocionais e reconstruir a vida amorosa, a obra ajuda a compreender o rompimento doloroso e oferece orientações a quem vive esta difícil situação.

Esses questionamentos podem ser utilizados no atendimento individual, em grupos de apoio e acolhimento e entre amigos e familiares. A proposta visa revisitar as memórias, vivenciar a tristeza e ressignificar a perda, oferecendo oportunidade para quem sofre de expor os sentimentos.

Perguntas como “Durante o período em que conviveram, vocês tinham discussões frequentes? Quais eram os principais motivos dessas discussões?”, “Você interrompeu algum projeto de vida por estar nesse relacionamento? O que pensa a respeito?” e “Você se sentia segura(o) na relação? Seu(sua) parceiro(a) era alguém com quem você podia compartilhar suas alegrias?” compõem este livro-caixinha.

Fundadora da Inluto Academy, onde capacita profissionais para atenderem pacientes em situações de luto, a psicóloga Cristiane Assumpção tem como casos mais frequentes em atendimento clínico situações que envolvem morte violenta e término de relacionamento. Ela é autora de outros dois livros-caixinha: Vida e Luto e Luto da Criança, importantes recursos terapêuticos para diferentes abordagens.

Ficha Técnica

Lançamento: Livro-caixinha Luto do fim de relacionamento

Autora: Cristiane Assumpção

Editora: Matrix Editora

Preço: R$ 43,00

Onde encontrar: Matrix Editora, Amazon

Juli Figueiró avalia estreia de Tatá Werneck como stripper

Ex-caminhoneira que se tornou Miss Bumbum e Musa do OnlyFans, Juli Figueiró já faturou seu primeiro milhão vendendo nudes na internet e lançou uma mentoria para formar novas strippers virtuais. O assunto, inclusive, é tema da nova novela da Globo, ‘Terra e Paixão’, que conta com Tatá Werneck no papel de Anely, uma criadora de conteúdo adulto. Nas redes sociais, Juli avaliou a estreia da trama e da personagem. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Juli Figueiró®️ (@julifigueiro)

“Parece até que ela fez laboratório. Conseguiu se jogar em cena e mostrar um lado mais secreto. Tatá mostrou que além do humor, domina a arte de sensualizar e provocar em cena. Está mais do que aprovada, eu faria pix para ver tudo”, diz rindo. “Ansiosa pelas cenas mais quentes, tem que rolar um topless ou um bumbum de fora. O público espera muito por isso”. Juli inclusive sugere a estreia da atriz em plataformas como OnlyFans para mostrar o que a TV aberta não permite. E diz que pode até ensinar algumas estratégias de venda. “Me especializei nisso, posso até dar umas dicas para começar (risos). Muita gente relaciona a Tatá só ao humor, mas dá para perceber uma veia sensual, ela teria muito sucesso com nudes. Faria milhões só com conteúdo artístico, sem apelação”, prevê. A história da personagem tem muito a ver com a trajetória de Juli Figueiró. A única diferença é que a Miss Bumbum nunca escondeu da sua família o que fazia na internet. “Claro que no início fica aquela dúvida: abro o jogo ou escondo? Mas eu sempre fui capaz de assumir tudo o que faço, enfrentando preconceitos e críticas. Acho que a novela vai mostrar justamente isso. A necessidade de ser autêntica, ter coragem, atitude e lidar com os julgamentos”. Fotos: Eduardo Graboski / Divulgação

