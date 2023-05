Procon faz pesquisa pra ver aceitação de produtos piratas

Após anunciar adesão ao SEI! (Sistema Eletrônico de Informações), o Detran-SP já conseguiu capacitar mais de 400 multiplicadores da plataforma em sua equipe interna, confirmando-se como a autarquia pioneira na adoção do novo sistema. O SEI! é a ferramenta digital que será utilizada em todo o Governo Estadual para a gestão de documentos e processos, em substituição ao SP Sem Papel, garantindo aos servidores maior produtividade em termos de tramitação, transparência e gestão de documentos administrativos. Com o objetivo de que a transição para o novo sistema siga de forma tranquila e eficiente, 426 servidores foram capacitados para a utilização plena do sistema de forma presencial, em sala reservada para o treinamento no Palácio dos Bandeirantes. Durante a manhã desta terça-feira (16 de maio) ocorreu uma nova etapa de treinamento de uso da plataforma, com a participação de 18 representantes das superintendências regionais do Detran-SP e de dez diretorias setoriais, na sede da autarquia. Não paguei IPVA 23 e fui parado na blitz A partir do SEI, o Detran-SP passará a prestar um serviço mais eficiente e ágil para a população, por conta da segurança do sistema e da digitalização dos processos de vários serviços, trazendo, assim, benefícios tanto para os cidadãos quanto para o funcionamento do serviço público. As principais vantagens do novo sistema são a eficiência de processos sistematizados entre órgãos municipais, estaduais e federais; a variedade de formatos e tamanhos de documentos compatíveis; e a tramitação simultânea de processos em múltiplas unidades. Na segunda etapa, os multiplicadores vão somar aos seus quadros e difundir as informações de uso do SEI!, contando com suporte da equipe de implementação para tirar dúvidas e continuar a ambientação à nova ferramenta.