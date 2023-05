Não paguei… A quinta e última parcela do IPVA

(Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) dos veículos registrados no estado de São Paulo começa a vencer nesta quinta-feira (11). Porém proprietários que tenham deixado de quitar alguma parcela precisam ficar atentos, já que a inadimplência acarreta sanções, como o impedimento do licenciamento do automóvel. Conduzir um veículo que não esteja licenciado é uma infração gravíssima, deixando o motorista sujeito a multa e sete pontos na carteira de habilitação.

Quem está com parcelas atrasadas tem a possibilidade de regularizar a situação com o fisco por meio do aplicativo Zul+, da Estapar. Para quitar o débito, basta baixar o app (disponível gratuitamente em iOS e Android), cadastrar o veículo e selecionar a opção “IPVA, Multas e Licenciamento”. Na sequência, informar o Renavam do veículo para consultar o valor e indicar a forma que deseja pagar, no Pix ou 12 vezes no cartão de crédito.

Apesar de o atraso no pagamento do IPVA não ser considerado uma infração de trânsito, o motorista que não regulariza o tributo não consegue realizar o licenciamento do automóvel. A multa para quem conduz um veículo que não esteja licenciado é de R$ 293,47, acarretando 7 pontos na CNH. Veículos não regularizados correm ainda o risco de retenção em uma blitz, caso apresentem riscos à segurança, além de não poderem ser transferidos em caso de venda. Além disso, o nome do proprietário é incluído na dívida ativa e também na lista de devedores do SPC, Serasa e SCPC.

Pagamento pelo app Zul+ e valores

Além dos pagamentos que estavam com datas vencidas, o Zul+ também aceita o tributo daqueles motoristas que estão em dia. Neste caso, se o motorista efetuou o pagamento de parcelas anteriores em outros meios, ele consegue pagar esta última pelo aplicativo. Aqueles que pagaram com Zul+ já em janeiro tiveram a possibilidade de dividir o valor total em até 12 vezes e não apenas nas cinco disponíveis pelo governo estadual. Outra vantagem é que esses proprietários já estão com IPVA regularizado, uma vez que conseguiram a regularização do tributo em até dois dias úteis após o pagamento inicial. Quem optou por parcelar com o governo, a regularização só virá após o pagamento da quinta parcela.

O Zul+ ainda oferece, além do pagamento de tributos e multas, serviços como tag de pedágio sem mensalidade, cotação de seguros, onde encontrar o estacionamento ou posto de combustível mais próximo, CRLV digital (documento do veículo), localização de concessionárias, entre outras funcionalidades. Tudo isso na palma da mão, sem a necessidade de baixar diversos apps que ocupam mais espaço de memória dos smartphones.

O valor total a ser pago é determinado por uma alíquota, estabelecida pelo governo estadual e depende do modelo do veículo. Em São Paulo, o tributo representa 4% do preço de venda do automóvel para carros de passeio, 2% para motocicletas, caminhonetes e ônibus, 1,5% para caminhões e 1% para veículos destinados à locação.

Confira o calendário da quinta parcela do IPVA 2023 SP

Placa 5ª parcela Final 1 11/05 Final 2 12/05 Final 3 13/05 Final 4 16/05 Final 5 17/05 Final 6 18/05 Final 7 19/05 Final 8 20/05 Final 9 23/05 Final 0 24/05



Sobre o Zul+

O Zul+ é uma plataforma criada para facilitar a vida de quem dirige. Lançado em 2017, o aplicativo faz parte do grupo Estapar desde 2022 e está disponível em todo o território brasileiro. Dentre as principais funções do app, estão a seção de tributos para pagamento e parcelamento de multas, IPVA ou licenciamento, estacionamento rotativo, tag de pedágio sem mensalidade (que permite viajar sem pegar filas) e cálculo do valor a ser pago durante a viagem, seguros, pagamento de estacionamento de shopping e abastecimento via Shell Box. Além dessas facilidades, Zul+ apresenta informações do valor de mercado para compra ou venda de veículos, alertas de manutenção, busca por concessionárias e postos de combustível próximos e avisos sobre o rodízio de veículos.

Sobre a Estapar

A maior rede de estacionamentos do Brasil está presente em 77 cidades situadas em 15 Estados brasileiros, além do Distrito Federal. A Estapar administra ao todo mais de 400 mil vagas em aproximadamente 700 estacionamentos. Na área de estacionamento rotativo, incluindo a cidade de São Paulo, a Estapar administra 12 operações de Zona Azul Digital no País em quatro Estados (SP e MG), serviço que vem sendo implantado pela empresa desde a década de 90. Aos usuários de Zona Azul em outras cidades ou de serviços da Estapar para mensalistas, reserva de Vagas e pagamento de tíquete, a empresa mantém o aplicativo Vaga Inteligente que também está disponível gratuitamente nas versões Android e iOS.

