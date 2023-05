Confira oportunidades tech abaixo

O começo da semana se inicia com oportunidades de emprego em empresas do mercado financeiro e de inovação. Há vagas de trabalho para regime remoto, híbrido e presencial. Confira a seguir:

isaac

O isaac, maior plataforma de soluções financeiras para impulsionar escolas, está com vagas abertas para diversas áreas. São posições abertas para customer success, business analyst, financeiro, RH e tecnologia. O modelo de trabalho oferecido pela empresa é flexível, de modo que a pessoa candidata pode escolher trabalhar em regime remoto ou ir ao escritório que fica na Avenida Paulista, em São Paulo. A startup oferece planos de saúde e odontológico, vales refeição e alimentação, além de férias flexíveis e licenças maternidade e paternidade estendidas. Saiba mais no site.

Empiricus

A Empiricus está com uma vaga aberta para o cargo de consultor de relacionamento. Interessados devem se candidatar pelo LinkedIn da empresa. O Grupo Empiricus é um conglomerado formado pela união da casa de análises Empiricus Research e da plataforma Empiricus Investimentos. Atualmente, as empresas têm mais de 700 mil clientes.

Avenue

A Avenue é a maior corretora nos EUA para brasileiros, oferecendo acesso aos ativos e produtos disponíveis no mercado de ações americano. Com mais de 600 mil clientes ativos, a corretora conta com o suporte financeiro do Itaú, sendo uma empresa focada em pessoas físicas, investidores individuais e sempre de forma digital. A Avenue está com vagas abertas para trabalhar em São Paulo e também de forma remota para diversos cargos nas área de investimento e tecnologia. Interessados devem acessar ao portal e se cadastrar para concorrer às vagas.

Frente Corretora

Fundada em 2017, a Frente figura entre as três maiores corretoras de câmbio do país em termos de volume de dólares transacionados, de acordo com o ranking do Banco Central. A empresa tem uma forte atuação no mercado corporativo e, também, no segmento de varejo, no qual atua com a marca Câmbio On-Line. No momento, está com vagas de trabalho em aberto. Saiba mais pelo site.

