Prefeitura abre inscrições para o Prêmio Cultural de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou, nesta sexta-feira (12), a abertura do período de inscrições do Prêmio Cultural de Americana

– edição 2023, criado pela Secretaria de Cultura e Turismo em parceria com o Conselho Municipal de Cultura para reconhecer e valorizar a produção artística local.

A premiação vai distribuir R$ 70 mil no total aos talentos locais de diversas vertentes culturais e, para participar, é preciso realizar antes o Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura – atualização 2023, disponibilizado esta semana no site da Prefeitura de Americana, em www.americana.sp.gov.br, além de realizar a inscrição no prêmio, também pelo site.

“O Prêmio Cultural de Americana vai reconhecer e valorizar nossos talentos, os artistas e grupos artísticos que produzem arte de qualidade e que merece ser conhecida por todos os americanenses. Estamos trazendo um incentivo a mais para a produção artística de qualidade”, declarou o prefeito Chico Sardelli.

“Americana é muito rica culturalmente, em todas as áreas, então é muito bom poder lançar esse prêmio, que vai estimular ainda mais nossos artistas”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A premiação visa fomentar a produção e fruição cultural ao premiar os melhores trabalhos apresentados por artistas e grupos artísticos às câmaras setoriais de Dança; de Literatura; de Cultura popular brasileira, afro-brasileira e artesanato; de Teatro; de Música; de Fotografia, cinema, vídeo e mídia eletrônica, e de Artes Plásticas. As inscrições para o prêmio foram abertas nesta sexta-feira (12) e podem ser feitas até o dia 13 de junho no site da Prefeitura, através da plataforma Americana Inteligente.

“Criamos a premiação em parceria com o Comcult, presidido pela Renata Borges, que participou desse anúncio conosco no gabinete, para fomentar e difundir a produção cultural de qualidade em Americana. Temos artistas com reconhecida capacidade e seus trabalhos merecem receber toda a atenção e holofotes”, destacou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Márcia Gonzaga Faria.

A edição de 2023 terá o tema “A arte como base da democracia e transformação da sociedade” e vai premiar 21 artistas e grupos locais que se destacam em suas categorias, a fim de fomentar a valorização da arte. Os melhores trabalhos de cada câmara setorial serão reconhecidos com prêmios nos valores de R$ 5 mil para o primeiro lugar, R$ 3 mil para o segundo e R$ 2 mil para o terceiro colocado.

Podem se inscrever pessoas com mais de 18 anos devidamente inscritas no cadastro, na modalidade individual, para trabalho solo, e grupos, para produções coletivas. Cada candidato poderá inscrever apenas uma atividade artística (individual ou grupal), em uma câmara temática.

Os trabalhos inscritos serão analisados pela Comissão de Seleção e Avaliação, designada através de Portaria publicada pela Secretaria de Cultura e Turismo. O prêmio é inclusivo: artistas com mais de 60 anos ou com deficiência comprovada através de atestado ou declaração médica terão acréscimo de um ponto na nota final de suas obras. No dia 1º de setembro, os resultados serão publicados no Diário Oficial do município e o evento de premiação acontece em 17 de outubro, no Teatro Municipal Lulu Benencase.

CADASTRO DE ARTISTAS

A Secretaria de Cultura e Turismo também lançou nesta semana o novo Cadastro de Artistas e Profissionais de Arte e Cultura, que é obrigatório para artistas e grupos artísticos submeterem seus projetos aos benefícios das leis de fomento Aldir Blanc 2 e Paulo Gustavo e próximos editais, para participar do Prêmio Cultural de Americana e de ações desenvolvidas pela Secretaria de Cultura e Turismo do município.

Com um clique no banner publicado no site da Prefeitura, o artista será direcionado para o cadastro, que deve ser feito por todos, inclusive por quem já efetuou em anos anteriores, para análise e validação dos dados.