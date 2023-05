Filho de Leonardo choca a web com novo visual

João Guilherme, filho caçula do cantor Leonardo, surpreendeu

a todos ao adotar um novo visual. Desde o início do mês de maio, o ator e influenciador vem aparecendo em diversas fotos com a barba maior, deixando os internautas chocados com a diferença.

João Guilherme e Leonardo

Isso porque, segundo os mais de 16 milhões de seguidores, o novo visual apresenta o amadurecimento de João, que já tem 21 anos de vida.

“Ele de barba foi tudo que precisei pra entra em colapso”, disse uma. “João não tira essa barba não, por favor menino”, implorou outra. “Ficou tão lindo de barba, virou homem. Não que não fosse antes, mas era bem mais moleque, agora tá um homão”, disparou mais uma.

Além dos diversos elogios, alguns internautas apontaram a semelhança entre João Gui e o irmão Zé Felipe, que também aposta na barba para deixar o visual mais charmoso. “Está parecido com seu irmão Zé Felipe, lindoooos”, comentaram.

