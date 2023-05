A Secretaria de Educação de Americana e a Anhanguera Educacional agora

são parceiras na divulgação de vagas de estágio existentes na rede municipal de Ensino. A colaboração foi firmada nesta sexta-feira (12) pelo secretário de Educação, Vinicius Ghizini, que recebeu o diretor geral da Anhanguera Educacional, Leandro Moreno Garcia, na Secretaria Municipal de Educação. O encontro teve a participação da secretária adjunta da pasta, Evelene Ponce Medina.

Atualmente são 43 vagas de estágio abertas na áreas de Pedagogia, para atuar nas escolas da rede. “Ter um parceiro para nos apoiar no preenchimento de vagas de estágio é essencial para avançarmos na oferta das melhores condições pedagógicas aos nossos alunos, como nos cobra diariamente o prefeito Chico Sardelli”, declarou Ghizini.

O valor recebido pelo estágio varia de acordo com a formação e carga horária: estudantes de nível médio cumprem carga horária de 30 horas semanais, com bolsa auxílio de R$ 693,66 e auxílio transporte de R$ 126,12. Para alunos matriculados em cursos de Ensino Superior, as bolsas variam de R$ 672,64 para 20 horas semanais a R$ 1.008,96 para 30 horas semanais, mais o auxílio transporte de R$ 126,12, que deve ser somado ao valor da bolsa.

