DAE finaliza 2.212 serviços de manutenção em 15 dias

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana finalizou, no período de 28 de abril a 12 de maio, 2.212 serviços na cidade. Foram executados reparos e manutenções de vazamento de esgoto e de água, esgoto entupido, afundamento de passeio, ligações de água e esgoto, reparo em pavimento asfáltico, mudança de cavaletes, substituição de hidrômetro, entre outros.

A população pode acionar o DAE por meio do telefone 08000 123737, diariamente, das 6 horas à meia-noite; pelo WhatsApp (19) 98100-4714, também diariamente, das 8 às 22 horas; e pelos e-mails sac@daeamericana.sp.gov.br e ouvidoria@daeamericana.sp.gov.br

LEIA TAMBÉM: Nova rotatória será implantada na Avenida Cillos

As ordens de serviços são geradas no sistema e direcionadas para os setores competentes providenciarem o trabalho, de acordo com o cronograma e a programação de serviços das equipes.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento