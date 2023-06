Piovezan apoia concurso sobre o Combate ao Trabalho Infantil

O prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Rafael Piovezan, participou

nesta segunda-feira (12) do lançamento do 1º Concurso Multicultural sobre o Combate ao Trabalho Infantil, ação realizada pela Prefeitura, Ministério Público, TRT da 15ª região, Diretoria Regional de Ensino e CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), com apoio de instituições como Senai, CIEE, Senac, Guarda Mirim, Sebrae e Conselho Tutelar. O lançamento do concurso ocorreu no Salão Nobre da Secretaria de Educação, marcando ainda a data em que é lembrado o Dia Mundial do Combate ao Trabalho Infantil.

O concurso dispõe sobre o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador. O tema combate ao trabalho infantil será tratado nas áreas: redação, poesia, música e desenho. Poderão participar alunos matriculados na rede de ensino municipal e estadual, e na rede particular, do 1º ano do Ensino Fundamental até a 3ª série do Ensino Médio. As inscrições poderão ser realizadas até o dia 18/08/2023. As artes vencedoras serão utilizadas na Campanha de Enfrentamento ao Trabalho Infantil no Município. O edital que trata de todas as informações sobre o concurso será publicado nos próximos dias

“Hoje iniciamos uma ação multicultural que mostrará pelos olhos das nossas crianças e dos nossos jovens qual o real sentimento delas e o que elas enxergam quais os riscos reais do trabalho infantil. É de extrema importância valorizar todas as ações que são executadas em combate ao trabalho infantil, algo que em décadas passadas, muitas vezes dentro das nossas casas, foi tratado com normalidade. O mundo hoje é outro. Será na pureza do olhar das crianças que modelaremos, ainda mais, esta política pública que tem um único objetivo, o de protegê-las e possibilitar o pleno desenvolvimento delas. É com o esforço coletivo que avançaremos cada vez mais”, disse o prefeito Rafael Piovezan.

Após o lançamento do concurso, apresentações culturais emocionaram o público presente. James Ribeiro declamou o poema “Nina”, de sua autoria. Mayanna Beatriz da Silva Teixeira, aluna do CIEP “Dom Eduardo Koaik”, declamou o poema “A Corrida da Vida”, de Bráulio Bessa, em apresentação que conquistou o 1º lugar da categoria “Melhor declamação de poema de autor consagrado” e “Melhor maquiagem” no Recitar 2023. Também vencedor do Recitar 2023 na categoria “Melhor sonoplastia / Trilha sonora” e 2º colocado na “Melhor declamação de poema de autor consagrado”, Gabriel de Andrade dos Santos, aluno do CIEP “Angelica Sega Tremacoldi”, declamou o poema “Negro”, de Raul Bopp.

Participaram também do evento o vice-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste, Felipe Sanches, o promotor de Justiça da Vara da Infância e Juventude de Santa Bárbara d’Oeste. Dr. Luiz Fernando Garcia, a juíza do Juizado Especial da Infância e da Adolescência de Campinas e juíza do Trabalho Substituta da 1ª Vara do Trabalho de Campinas, Dra. Taísa Magalhães Mendes, o gerente regional do Trabalho em Campinas, Carlos Alberto de Oliveira, o dirigente regional de Ensino, Haroldo Ramos Teixeira e o presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Dr. Milton Rogério Alves, além de representantes das entidades parceiras e profissionais da Educação do Município.

Crianças da Emei “Nair Valente” e idosos do Centro Dia trocam experiências e afeto entre gerações



A Emei “Nair Valente” e o Centro Dia do Idoso “Maria de Lourdes da Silva – ‘Dona Nena'” proporcionaram a 20 alunos do Maternal II e 23 idosos na tarde desta quarta-feira (24), uma troca de experiência entre gerações, repleta de amor e alegria. Teve teatro de fantoche, poesia, pintura a café da tarde saudável. Os benefícios para os idosos são o senso de propósito, pertencimento e valorização. E as crianças são estimuladas desde cedo a respeitar e aprender com ao mais velhos.

Este foi o terceiro encontro do projeto de intergeracionalidade, uma parceria das secretarias de Promoção Social e Educação. O objetivo é sensibilizar as crianças sobre a velhice, promovendo o respeito e solidariedade entre criança e idoso, bem como a inclusão etária e a troca de saberes e vivências.

