Tinha cocaína no cabelo. Foi em cana

A Guarda Municipal de Santa Bárbara d’Oeste flagrou uma mulher com porções de cocaína escondidas no cabelo esta segunda-feira. O caso foi registrado no período da tarde no bairro Jardim Europa, zona leste da cidade.

Segundo dados da Guarda, por volta das 17h, uma equipe em patrulhamento viu uma atividade suspeita no cruzamento entre as Ruas Espanha e Bulgária. Foram avistadas pessoas em atividade suspeita.

Duas pessoas, uma mulher de 26 e um homem de 45 anos, estavam abaixados atrás de um veículo e levantaram rapidamente quando os agentes passaram.

A atitude motivou a abordagem. Na revista, os guardas não encontraram nada ilícito com o rapaz. Já a suspeita, tinha 10 papelotes de cocaína escondidos no coque que usava nos cabelos, além de um celular e R$ 20.

