Afonso Ramos recebe intervenções e melhorias

A Prefeitura executa uma série de intervenções e melhorias no pronto socorro “Dr. Afonso Ramos”

Zona Leste de Santa Bárbara d’Oeste. Entre os serviços executados estão pintura, reforma de poltronas, instalação de protetores nas paredes, isolamento acústico, nova bancada para computadores e aparelhos, instalação de lavatório, adequações elétricas, além de instalação de câmeras de segurança em alguns ambientes. As intervenções devem seguir até o final deste mês, sem interferir nos atendimentos.

Os serviços são executados na sala de soroterapia, ala de pediatria, hall de entrada, corredores entre os consultórios, sala de triagem, que foi readequada com a criação de um segundo ambiente, duplicando a capacidade do atendimento de classificação de risco, além de reparos pontuais em outras alas do Pronto Socorro.

Espaços reestruturados e serviços ampliados

O PS “Dr. Afonso Ramos” e o PS “Dr. Edison Mano”, na área central, foram reformados e ampliados pela Prefeitura entre os anos de 2019 e 2020. As unidades, inclusive, passaram a contar com atendimento de urgência e emergência em pediatria. Ressalta-se ainda que as reformas possibilitaram a agilidade no atendimento de pacientes durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19).

Sobre o uso dos PSs

A Prefeitura orienta o cidadão a sempre procurar atendimento médico nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), os postos médicos mais próximos de sua residência. É nas UBSs que a maioria das doenças podem ser prevenidas, diagnosticadas e tratadas. Os prontos-socorros devem ser procurados exclusivamente em situações da urgência e emergência, como suspeita de infarto, AVC (Acidente Vascular Cerebral), acidentes, entre outros.