A Prefeitura Sumaré recebeu nesta segunda-feira um equipamento novo para pintura de sinalização do solo.

A máquina, com custo de R$ 328 mil, vai diminuir o tempo de trabalho. A aquisição é uma determinação do prefeito Luiz Dalben para que a pintura do asfalto acompanhe o ritmo acelerado do PRC (Programa de Recapeamento Contínuo).

O maquinário – de última geração – tem a capacidade de pintar duas faixas ao mesmo tempo utilizando metade do tempo quando comparado aos modelos mais antigos. “Este equipamento vem somar com as outras duas máquinas que a secretaria possui possibilitando a nossas equipes de pintura viária um atendimento de melhor qualidade em um menor tempo. Quem ganha é o cidadão, que já está ganhando com o Programa de Recape Contínuo e agora terá ainda mais agilidade e qualidade na sinalização da malha viária de todo o município”, explica o secretário da pasta, Roberto Vensel.

O equipamento

O novo equipamento tem autonomia de 350m² de pintura (3,5Km com faixa de 10cm), podendo trabalhar com tintas à base de água ou solvente. Próprio para cidades, acompanha diversos acessórios como demarcadores auxiliares, pistola de pintura manual, martelete (para instalação de tachão), entre outros. Conta com garantia de um ano do fabricante. O investimento na aquisição foi de R$ 328 mil por meio do Fundo para o Trânsito Municipal.