TikTok pesadelo de privacidade? confira 5 razões

Criado pela empresa chinesa ByteDance, o TikTok 5 está

há muito tempo gerando preocupações para as autoridades brasileiras por causa de seus inúmeros problemas de privacidade. Em dezembro de 2022, por exemplo, várias agências governamentais dos Estados Unidos começaram a banir o aplicativo dos dispositivos de seus funcionários.

Atualmente, cerca de 82 milhões de brasileiros usam o TikTok e sua popularidade cresce a cada dia. “Esses números mostram que poucos entendem os riscos em relação aos dados, incluindo rastreamento intrusivo e uma possível conexão com o governo chinês”, afirma Adrianus Warmenhoven, consultor de segurança cibernética da NordVPN. “Infelizmente, a única forma de impedir que o TikTok colete seus dados é parar de usar o aplicativo. No entanto, existem outras maneiras de manter sua conta um pouco mais privada”, explica o especialista.

Uma forma de proteção é tornar o perfil privado. Nas configurações de privacidade, é possível fazer essa alteração. O usuário precisa se certificar de que apenas pessoas conhecidas e de confiança podem visualizar seu conteúdo. Isso reduz a probabilidade de roubo de identidade e dificulta o contato dos golpistas.

Outra dica é não publicar conteúdo de identificação pessoal. Ao enviar vídeos, não é indicado incluir imagens ou áudios que podem ser usados para mapear a localização. Deve-se ainda limitar a publicação de conteúdos sobre trabalho, família e outros contatos pessoais. Por fim, usar proteção contra ameaças é outra saída. O recurso Threat Protection do NordVPN, por exemplo, bloqueia anúncios, rastreadores e sites maliciosos enquanto a pessoa navega on-line. Essa ferramenta impedirá que os rastreadores do TikTok sigam o usuário em seu navegador.

Abaixo, é ainda possível compreender os cinco principais motivos que tornam o app potencialmente perigoso.

1 – Configurações de privacidade

Ao criar uma conta, os usuários concordam que seus dados sejam coletados e usados para publicidade direcionada. Se um usuário não deseja anúncios personalizados, pode desativá-los. Essa é uma das duas configurações de privacidade que o TikTok permite. A segunda admite que as pessoas tornem suas contas privadas. Fora isso, a política de privacidade do TikTok possibilita que o app colete todo tipo de informação sobre seu usuário sem a possibilidade de desativação.

2 – Algoritmo baseado em dados e rastreamento intrusivo

Uma razão para o sucesso do TikTok é que a rede social pode fornecer aos usuários um conteúdo altamente personalizado. Cada pessoa tem seu próprio feed exclusivo com base em seus interesses e preferências. Mas por trás dessa abordagem individual está a prática de coletar grandes quantidades de dados dentro e fora do aplicativo. Assim que um usuário cria sua conta no TikTok, a empresa começa a criar um perfil sobre ele, analisando seu comportamento, seus interesses, suas tendências políticas, sua sexualidade e todas as outras variáveis que podem afetar a seleção de vídeos que assistem.

O app também coleta informações sobre os padrões de pressionamento de tecla dos usuários, informações de localização, histórico do navegador e até informações biométricas (impressão facial e de voz). Com tantos dados pessoais à disposição da empresa, aumenta o risco de as informações caírem em mãos erradas, caso ocorra um crime de violação de dados.

3 – Desrespeito aos direitos de privacidade dos jornalistas

No final de dezembro de 2022, a Reuters informou que quatro funcionários foram demitidos da ByteDance, controladora do TikTok, por obterem dados de dois jornalistas americanos. Isso aconteceu durante a investigação malsucedida da plataforma sobre vazamentos de dados. Embora a empresa tenha demitido os funcionários, o fato de eles conseguirem coletar essas informações mostra a falta de segurança.

Além disso, provou que a companhia não anonimiza os endereços IP, localizações e histórico de navegação. Isso significa que tudo o que uma pessoa faz no aplicativo está diretamente vinculado ao endereço IP do usuário. Manter as informações de navegação privadas é importante para todos, especialmente para grupos vulneráveis, como ativistas, jornalistas ou políticos.

4 – Navegador no aplicativo do TikTok

O TikTok usa um navegador integrado ao próprio aplicativo. Isso significa que, quando os usuários tentam sair da rede social por meio de um anúncio ou link de biografia, eles permanecem no aplicativo. Em vez de mudar para Chrome ou Safari, visualizam as páginas por meio do próprio navegador do TikTok. Isso permite que a empresa monitore o comportamento em sites e páginas que um usuário pode presumir que não estão dentro do alcance da plataforma.

5 – ByteDance e o Partido Comunista Chinês

O TikTok é propriedade da ByteDance, uma empresa com sede na China. De acordo com a lei chinesa, é necessário compartilhar os dados do usuário com as autoridades, se solicitado. Também é incentivado permanecer alinhado com a política do Partido Comunista Chinês, que alguns argumentam ter levado a empresa a suprimir vídeos discutindo abusos de direitos humanos contra muçulmanos uigures na província chinesa de Xinjiang. Embora seja difícil verificar a posição do TikTok sobre essas questões, o fato de a ByteDance operar sob a autoridade do PCC deve levantar preocupações sobre a privacidade do usuário.

*Por Daniel Markuson, especialista em privacidade digital da NordVPN, empresa especializada em soluções de privacidade, segurança e rede privada virtual (VPN).

