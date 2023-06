Casa do ex-pref Erich assaltada em Americana

A casa do ex-pref Erich Hetzl Jr foi assaltada

na tarde desta segunda-feira em Americana. Uma quadrilha invadiu a moradia de décadas de Erich, no Jardim Bela Vista. O ataque aconteceu na tarde desta segunda-feira (12). Erich foi prefeito de Americana entre 2003 e 2008. Ele foi eleito prefeito em 2004 depois de ter substituído o ícone da política local Dr Tebaldi, afastado por motivos de saúde.

As informações são de que Erich estava sozinho em casa e chegou a ser agredido pelos assaltates. Na fuga, os bandidos capotaram um veículo, próximo a Estrada da Balsa. Mesmo assim ninguém foi preso. Os criminosos abandonaram o veículo e teriam fugido em outro carro em direção ao município de Limeira.

Os assaltantes mantiveram como refém o ex-chefe do Poder Executivo por cerca de 45 minutos e ainda o agrediram. No instante do delito, apenas Erich estava na casa. Atualmente, Erich é diretor da Ameriprev- Fundo de Pensão dos Servidores da Prefeitura.

Os bandidos roubaram cerca de R$ 600 em dinheiro, joias, bebidas entre outros objetos. A Guarda Municipal foi acionada para ajudar na ocorrência.

