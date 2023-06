Taylor Swift. Procon cobra organização

O Procon-SP já emite notificações à empresa organizadora dos shows de Taylor Swift

que acontecerão em novembro no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com uma análise preliminar das reclamações de consumidores registradas no site do órgão de defesa do consumidor, os ingressos – cuja venda começou nesta segunda-feira, 12 – teriam se esgotado em poucas horas nos canais oficiais; mas, estariam sendo anunciados e vendidos em sites não-oficiais a preços muito maiores. Há também notícias sendo divulgadas pela imprensa sobre a falta de organização nos pontos de venda físicos.

“É essencial que os consumidores registrem suas reclamações em nosso site, porque elas geram as notificações para que as empresas expliquem seus procedimentos e ainda ajudam os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon-SP, a analisar e estudar formas de melhorar as relações de consumo, além, claro, do apoio na mediação de conflitos”, explica Rodrigo Tritapepe, diretor de Atendimento e Orientação do Procon-SP.

A partir da notificação, a empresa organizadora tem um prazo para apresentar suas explicações e, nos casos pertinentes, adotar medidas que solucionem os problemas apontados, de acordo com as regras do Código de Defesa do Consumidor. Tal procedimento faz parte do processo para uma eventual realização de ações fiscalizatórias, quando devidas e para melhor orientar os consumidores em eventuais outras medidas.

Lina Nakamura turbina bumbum com bioplastia de R$ 40 mil

Depois de fazer uma lipoaspiração e colocar silicone nos seios, a modelo e hot influencer Lina Nakamura acaba de investir mais de R$ 40 mil para turbinar o bumbum. O procedimento é febre entre as famosas e ganhou o nome de bioplastia. Nas redes sociais, ela surpreendeu ao mostrar o antes e depois. Musa do OnlyFans, ela diz que o ‘corpo montado’ está rendendo mais.

“Meu corpo era 100% natural, mas me sentia muito menina, muito adolescente porque sempre fui magrinha. Meu bumbum era uma tábua”, brinca a modelo. “Queria me sentir mais mulherão, mais gostosa. Foi então que busquei as cirurgias. Não por trauma ou por padrões, mas queria ficar diferente. Agora mais turbinada, além de me sentir melhor, estou faturando alto. As montadas ganham mais”, decreta.

O procedimento, inclusive, foi bancado pelos próprios assinantes. Lina criou uma espécie de ‘vaquinha’ no OnlyFans, cerca de R$ 45 mil, incluindo o que gastou com o pós-operatório com massagens modeladoras e medicamentos. “Eles me ajudaram a renovar o shape. Falei que estava pensando em turbinar o bumbum e muitos já quiseram patrocinar. O resultado, claro, eles já conferiram bem de perto”, diz rindo.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lina Nakamura (@soylinanakamura)

E a Musa do OnlyFans não pretende parar com as cirurgias estéticas. Ela inclusive quer fazer uma íntima. A notícia já repercutiu entre os assinantes, que querem fazer um financiamento coletivo. Além de atender as vontades dos fãs, Lina ainda quer o ‘melhor shape da vida’ para a final do concurso Miss Copa do Brasil. Ela representa o Bragantino, um dos principais times paulistas de futebol.

A arte de usar batom vermelho

Hoje, dia 12 de junho, é comemorado o Dia dos Namorados. Os lábios bem cuidados são essenciais para uma aparência saudável e uma aplicação perfeita de batom, ainda mais um batom vermelho. Para a Dra. Juliana Farias, médica que atua na área da Dermatologia a e Tricologia, a hidratação é o primeiro passo fundamental para manter os lábios saudáveis. “É importante ingerir uma boa quantidade de água diariamente e aplicar hidratante labial regularmente. Além disso, é crucial usar protetor solar labial para proteger os lábios dos danos causados pelos raios UV”, ressalta a médica.

Para prevenir e tratar os lábios secos e rachados, a Dra. Juliana recomenda a aplicação de hidratantes labiais ou balms. Ela alerta que a deficiência de vitaminas também pode causar ressecamento e rachaduras nos lábios, por isso é importante manter uma dieta equilibrada.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento