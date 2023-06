A partida 5 das finais da NBA pode consagrar o sérvio Nikola Jokic

como maior jogador desde LeBron James e Stephen Cury. O jogo desta noite pode marcar a vitória antecipada de Denver Nuggets por 4 a 1 contra o Miami Heat. O jogo é na casa do time de Jokic, Denver.

Em 2022, Nikola Jokic firmou sua permanência em Denver por cinco anos assinando o maior contrato da história da NBA, segundo informações de Shams Charania. Com o salário anual chegando aos 60 milhões na última temporada do contrato, os Nuggets desembolsarão 250 milhões de dólares (1,25 bilhão de reais na conversão atual) para manter o principal jogador da equipe.

Vencedor do prêmio de MVP (Most Valuable Player) por duas vezes consecutivas (2020, 2021) na NBA, ao lado de nomes como Giannis Antetokoumpo, Steve Nash e Tim Duncan, Jokic é hoje um dos principais jogadores de toda a liga e tem alcançado marcas enormes que ficarão na história.

Na última temporada, Nikola Jokic inaugurou o salão dos 2000 pontos, 1000 rebotes e 500 assistências em uma única temporada regular, marca que Wilt Chamberlain não alcançou por apenas 8 pontos na temporada 1960-61.

Marina Smith: A Musa da Copa do Qatar e Nova Jurada do Miss Bumbum

A digital influencer superou uma doença autoimune que a deixou temporariamente cega e chegou a modelo internacional

Marina Smith, uma jovem modelo brasileira, conquistou os holofotes recentemente ao ser escolhida como a Musa da Copa do Qatar e também como jurada do famoso concurso Miss Bumbum 2023. Por trás de seu sucesso, Marina traz uma trajetória de vida repleta de desafios e superações.

Filha única de uma mãe solteira que trabalhava como professora, Marina cresceu em uma realidade humilde em Curitiba. Desde cedo, ela demonstrou interesse pelo mundo da moda e começou a participar de concursos de beleza na escola. Em um desses concursos, conheceu um empresário do ramo de modelos que a incentivou a ingressar na agência, como recepcionista, e trabalhar para pagar seu próprio curso de modelo.

Aos 12 anos, Marina começou sua jornada no mundo da moda. Ela concluiu seu curso e, posteriormente, começou a dar aulas de passarela e etiqueta para crianças na agência. Apesar das dificuldades financeiras e do longo trajeto de ônibus para chegar aos compromissos, Marina persistiu em seus sonhos.

“Apesar de tudo, e das dificuldades, continuei indo atrás do que queria e fazendo outros trabalhos para acrescentar na renda, como eventos de panfletagem. Além disso, ainda tive que enfrentar outros desafios, como não me encaixar nos padrões de beleza da época, já que era mais baixa que as outras meninas, mas isso não me desanimou, sempre fui muito carismática e fui conquistando espaço na agência, fazendo amizades com fotógrafos, que me resultaram alguns trabalho importantes, como em jornais e outdoors”, afirma Marina.

Após anos de luta e dedicação, Marina decidiu expandir seus horizontes e viajar para o exterior. Ela fez cursos de comissária de bordo e trabalhou em empresas como Azul e Volvo Caminhões, adquirindo experiências valiosas ao redor do mundo. No entanto, aos 24 anos, sua carreira foi interrompida devido a uma doença autoimune chamada sarcoidose.

“A sarcoidose, uma doença autoimune, afetou os meus olhos, fazendo com que eu enfrentasse problemas de visão, fazendo até com que eu perdesse a visão por cerca de 6 meses, e com isso precisei passar por diversos tratamentos médicos. Esse momento foi extremamente desafiador para mim, porque me vi afastada da minha paixão, fazendo com que eu entrasse em uma depressão. No final, consegui superar a minha doença e dar a volta por cima, voltando a me dedicar nos meus trabalhos”, complementa.

Durante a pandemia, Marina se viu em mais um momento delicado, a dificuldades em conseguir trabalhos por conta do distanciamento, fez com que ela tomasse mais uma decisão importante e abriu sua própria empresa, uma loja de decoração de imóveis rústicos, na qual ela atua até hoje. Nesse momento, surgiu mais uma oportunidade, se tornar apresentadora em um programa de televisão em Curitiba, falando sobre gastronomia e turismo, onde ganhou mais experiência no ramo.

Atualmente, a modelo e influenciadora conseguiu alcançar marcos importantes e no ano de 2022 foi considerada a Musa da Copa do Qatar, viajando, conhecendo e levando informações sobre o país e a cultura que rondavam o evento. Hoje, ela está com mais uma missão, e após ser considerada a Musa do Miss Bumbum do ano passado, esse ano ela será a apresentadora do podcast oficial do concurso e também uma das juradas.

“Para mim é muito gratificante ver toda a minha trajetória e até onde consegui chegar. Apesar dos obstáculos, alcancei muitos objetivos e também mapeei novas metas. Agora meu foco é estar presente cada vez no ramo da beleza e moda e me tornar uma referência no setor”, finaliza a digital influencer.

