O Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” passa a contar, nesta quarta-feira (14), com uma sala exclusiva para serviços de telemedicina. O sistema – que permitirá a realização de videoconferências entre equipes do HM e médicos especialistas -, inicialmente será voltado para o atendimento de casos psiquiátricos.

A sala será o primeiro ambiente do HM dedicado unicamente ao serviço de telemedicina. O projeto foi idealizado pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, organização social que administra o Hospital Municipal por meio de gestão compartilhada com a Prefeitura de Americana.

Durante as conferências via web, médicos do HM e psiquiatras que darão o suporte virtual vão discutir o quadro de saúde do paciente, procedimentos, medicações e outras intervenções médicas. Basicamente, o parecer do médico especialista vai apoiar os processos de tomada de decisão dentro do HM.

Conforme o estado de saúde do paciente, ele poderá ser atendido na sala de telemedicina ou no próprio leito. No segundo caso, uma unidade móvel (estação equipada com monitor, teclado, câmera, sistema de áudio) permite o atendimento médico à distância na beira do leito.

“A demanda por atendimento na área da psiquiatria é crescente aqui no Hospital Municipal, por isso a necessidade de inaugurarmos esse serviço de telemedicina nessa especialidade médica”, observou Andréia Santos, diretora da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes.

O novo espaço já foi estruturado, com a colocação de móveis, uma SmarTV e a instalação da rede de internet, explica o dr. Rodrigo Luiz P. N. Machado, gerente médico da Global Med em Americana, empresa responsável pela equipe de psiquiatras que fará o atendimento à distância.

O secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, destacou a importância deste novo espaço. “A tecnologia vem para facilitar, ampliar e melhorar o atendimento do usuário. Esse novo espaço vem agregar muito ao serviço oferecido à população de Americana”, afirmou.

“Agora, vamos testar o sistema. Vale observar que todas as consultas e orientações serão registradas e documentadas por meio desse sistema, tendo em vista a conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados/ Lei n° 13.709/2018)”, enfatizou Machado.

A implantação da sala de telemedicina – que deve funcionar 12 horas por dia, durante toda a semana – vai ampliar a oferta de serviços do Hospital Municipal e, consequentemente, trazer mais benefícios aos usuários do sistema SUS (Sistema Único de Saúde) de Americana.

“O novo sistema vai aumentar o rol de serviços médicos oferecidos pelo HM, agregar valor ao tratamento dos pacientes e agilizar os atendimentos sem a perda de qualidade médica”, avaliou Machado.

O objetivo da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes é, num futuro próximo, expandir o serviço de telemedicina para outras especialidades, antecipou a diretora da OS.