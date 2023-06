A celebração, a união, a tradição e o reencontro marcaram neste domingo (11) mais uma edição da Festa da Negadinha da Usina Santa Bárbara, no Complexo Usina Santa Bárbara, valorizando aqueles que construíram a história de Santa Bárbara d’Oeste. A economia solidária foi o foco, com a arrecadação de R$ 120 mil na Praça de Alimentação para instituições assistenciais que ajudam diversos públicos da população barbarense.

Como parte da 24ª edição, além da missa campal, a cultura se fez presente com animação da Corporação Musical União Barbarense, Banda Soul Blues e Robson Cruz e Banda. A atração principal ficou por conta da dupla de violeiros Goiano e Paranaense.

“A Usina Santa Bárbara é um local de gente trabalhadora, que com seu suor realizaram sonhos. E é respeitando essa história que valorizamos tudo aquilo que esteja relacionado à Usina Santa Bárbara – considerada hoje um dos espaços mais completos para a realização de eventos em toda a região”, disse o prefeito Rafael Piovezan, acompanhando a Turma da Negadinha da Usina no hasteamento do mastro com imagens de São Antonio, São João e São Pedro. “Meus cumprimentos a todos envolvidos na organização da festa. Meu agradecimento especial ao Padre Paulo e todas as entidades participantes”, complementou.

Evandro Felix, secretário de Cultura e Turismo, ressaltou que a cada edição tem ampliado a estrutura da Festa da Negadinha para atender o público que vem crescendo e prestigiando o evento. “A economia solidária é um dos pilares da festa, que reúne instituições sociais, voluntários e o público, todos em busca do divertimento em favor do cunho social. Agradeço o empenho do prefeito Rafael Piovezan na manutenção desse importante evento que preserva a história da nossa gente”, enalteceu.

A Praça de Alimentação foi explorada pelo Serviço de Assistência Social – Meimei, AMEV, Centro Espírita Maria Goretti, Creche Papa João Paulo II, AMAI, Amobam, Rede Feminina de Combate ao Câncer, Hospital Santa Bárbara e Turma da Negadinha da Usina. Essas instituições foram selecionadas por meio de Edital de Chamamento Público. A Feira de Artesanato também esteve presente no evento, com comercialização de trabalhos feitos em diversas técnicas pelos artesãos do Município e região.

A “Festa da Negadinha” surgiu em 1997 com a proposta de realizar o reencontro dos ex-moradores da antiga Usina Santa Bárbara. Os primeiros passos para construção dessa Usina foram dados em 1877, quando o major João Frederico Rheder adquiriu áreas da Fazenda São Pedro. Em 1883, foi montado o primeiro grande engenho. A usina de açúcar e álcool foi inaugurada em 25 de julho de 1914. O local foi desativado em 1995, mas continua sendo um dos pontos de maior identificação do Município.