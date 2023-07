Av Unitika muda de sentido na 6a

Como parte do projeto de melhorias do trânsito e da remodelação viária na entrada de Americana, a Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) vai alterar, a partir da sexta-feira (14), o sentido da Avenida Unitika.

A via que tinha mão dupla, terá sentido único e obrigatório para a região do Jardim Boer, entre as Ruas Orlando Dei Santi e Pedro Perissinoto.

A Rua Basílio Pilotto também terá mão única, no trecho da Rua Eduardo Medon até a Rua Orlando Dei Santi, sentido entrada da cidade.

“Teremos um tráfego com mais fluidez e mais seguro nessa região, com as mudanças de direção e a remodelação viária na principal entrada da cidade”, destacou o secretário de Obras e Serviços Urbanos, Adriano Alvarenga Camargo Neves.

Educação. Prédios passam por dedetização nas férias escolares

O trabalho de dedetização dos prédios da rede municipal de Educação de Americana está sendo retomado nesta quarta-feira (12). O serviço inclui a dedetização e aplicação de fumacê no combate a mosquitos, inclusive ao Aedes aegypti, transmissor da dengue.

Hoje, o cronograma prevê a execução nas Casas da Criança Aracy, Maíra, Juriti e Baeti e no Centro Municipal de Educação do Autista “Tempo de Viver”. Na quinta-feira, é a vez das seguintes unidades: Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) Potira e Paturi, Creches Taperá e Curimã e Centro de Inclusão “Mãos que Acolhem”. A dedetização será efetuada das 16h às 17h.

Já na sexta (14), a dedetização ocorre nas EMEIS Sabiá, Bacuri e Jacina e na Casa da Criança Araúna, também no fim de tarde. O cronograma de trabalho da semana será encerrado no sábado, com o trabalho no CAIC “Prof. Sylvino Chinelatto”, na Creche CAIC, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Darcy Ribeiro”, na Casa da Criança Arapiranga e no Centro Integrado de Educação Pública (CIEP) “Prof. Anísio Spínola Teixeira”, entre 8h30 e 16h.

Todas as 54 unidades escolares serão contempladas com a ação, coordenada pelo Setor de Manutenção da Secretaria de Educação de Americana. Os serviços são realizados rotineiramente: a primeira rodada de dedetização de 2023 foi executada em fevereiro e a segunda, em maio.

“Os trabalhos periódicos de manutenção e conservação predial visam o estabelecimento das melhores condições para a realização de atividades pedagógicas em nossas escolas”, garantiu o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.

