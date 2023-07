Campinas ganha 4 estações recarga de carro elétrico

O Grupo Germânica inaugura nesta quinta-feira, 13 quatro estações de recarga para carros elétricos e híbridos. Dois estão instalados no Parque D. Pedro Shopping e os outros dois no Instituto de Otorrinolaringologia & Cirurgia de Cabeça e Pescoço – IOU, da UNICAMP (Universidade Estadual de Campinas).

A partir desta quinta-feira, os proprietários de veículos eletrificados poderão usar os carregadores gratuitamente. No Parque D. Pedro Shopping, as estações estão instaladas na Entrada das Árvores.

O equipamento instalado é o Wallbox- com tecnologia BMW/Mini e compatível com 90% dos veículos eletrificados comercializados no Brasil. A capacidade de carga é de até 7,4 kW. A carga completa pode ser feita a partir de duas horas.

Os pontos de recarga para carros elétricos e híbridos são os primeiros instalados pelo Grupo Germânica em Campinas.

Toda a caracterização das estações de recarga foi feita pelo artista plástico Guaen, responsável pelo design dos postos de carregamento para carros elétricos e híbridos na concessionária Germânica MINI.

MERCADO

O mercado de veículos leves eletrificados no Brasil teve o melhor semestre da série histórica da ABVE (Associação Brasileira do Veículo Elétrico). Entre janeiro e julho, foram realizados 32.239 emplacamentos. Esse total representa um crescimento de 58% em relação ao primeiro semestre de 2022 (20.427). Só em junho foram 6.225 emplacamentos – 53% acima de junho de 2022 (4.073).

De acordo com a ABVE, foi o melhor mês de junho e o terceiro melhor mês de toda a série histórica, só superado por maio/23 (6.435) e setembro/22 (6.391). A frota total de veículos leves eletrificados no Brasil chegou a 158.678 unidades (de janeiro de 2012 a junho de 2023).

