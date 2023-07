Projeto quer mão única em rua na frente das escolas

Projeto mão única nas escolas

Um PL apresentado pelo vereador Willian Souza (PT) autoriza a Prefeitura de Sumaré a implantar vias de mão única na frente das escolas da rede de ensino municipal, estadual e particular. O intuito é oferecer melhor qualidade no trânsito em torno dos estabelecimentos de ensino e, principalmente, garantir a segurança dos alunos, pais, professores e demais usuários da rede. O PL nº 146/2023 poderá ser colocado em votação após tramitar nas comissões permanentes da Câmara.

Segundo o autor, ficará a critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Rural (SMMUR) a transformação das vias de mão dupla em única. A medida vale para as vias que fazem frente a portarias de entrada e saídas de alunos.

Por meio de estudos, a SMMUR poderá ouvir a comunidade local, os diretores de escolas, bem como as associações de pais e mestres, para melhor atender aos interesses de cada escola em que as vias forem objetos de propostas de conversão para vias de mão única.

Cada escola interessada em implementar o novo modelo de trânsito em suas frentes também poderão manifestar formalmente seu interesse à secretaria, a fim de iniciar o processo de realização de estudos técnicos.

