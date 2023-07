Google GA4 promete menos cookies e mais machine learning

Desde o dia 1º de julho, o Google Analytics foi substituído pelo GA4, Google Analytics 4, para o processamento de dados e análises dos comportamentos de compra em ambientes online. A nova ferramenta, considerada mais avançada, conta com auxílio da IA e machine learning, e impacta cerca de 28,1 milhões de sites. Com o GA4, a intenção do Google é integrar novos recursos e proteger a privacidade dos usuários.

Uma das principais novidades é que o GA4 depende muito menos do uso de cookies para entender comportamentos dos consumidores num site. A ferramenta passa a utilizar aprendizagem de máquina, ou machine learning, que é capaz de indicar padrões e tendências, além de prever comportamentos dos usuários. Essa mudança é um avanço positivo aos olhos das áreas de compliance e das leis gerais de proteção de dados.

“Estamos caminhando para um momento com menos uso de cookies na internet, e já no ano que vem teremos o fim dos cookies de terceiros. Essa atitude coloca em foco o uso de dados primários (primary data), que são os coletados diretamente nos canais da marca”, ressalta Lucas Colette, CEO e fundador da Yampi, empresa de soluções para o comércio eletrônico, e uma das primeiras a realizar a integração com o GA4.

Em resumo, dados primários são os que damos voluntariamente a um site, respondendo um formulário, por exemplo. Dados terciários, por sua vez, são os dados obtidos pelo rastreamento de cookies, pixels de rastreamento, entre outros – que beneficiam não somente o site em que o usuário navega. Portanto, com essa mudança, as informações que uma empresa coletará poderão ser em menor quantidade, mas sua análise e seu valor agregado se tornarão mais assertivos.

Entre as principais modificações com o GA4, Lucas ressalta a integração dos sites com apps, uso de machine learning e a visão mais completa da jornada dos usuários por parte das marcas. “O Google Analytics 4 tem um foco mais amplo para rastrear as jornadas dos consumidores, deixando esse processo mais fluido para as empresas. Com esse novo sistema de análise mais inteligente e automatizada, priorizando agora a extração de dados primários, é possível que o e-commerce aumente a eficiência de suas estratégias de marketing e otimize a conversão de vendas de maneira significativa”, pontua, por fim, o executivo.

Sobre a Yampi

A Yampi é uma empresa de soluções para aumento de conversão no e-commerce. Suas principais ferramentas são o Checkout Transparente, líder em vendas no país, e a plataforma de Loja Virtual, com diversos recursos para criação e gerenciamento de negócios online. Fundada em 2011, a Yampi já impulsiona os resultados de milhares de vendedores, facilitando também a criação de operações de dropshipping, modelo de vendas sem estoque. Com foco em democratizar o acesso ao e-commerce no Brasil, a Yampi está atuando para incluir públicos mais diversos no mercado. Em seu portfólio, conta com clientes como Knit, Bars Over Bottles, Bum Bum Cream e Hidratei.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP