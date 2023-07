Ausência de vereadores é criticada em audiência pública do esgoto

Participantes da 1ª audiência pública que tratou da concessão do esgoto em Americana, ocorrida na noite desta quarta-feira, na Câmara de Americana, criticaram o fato de apenas 9 vereadores terem participado da reunião. Outras 2 audiências ainda devem acontecer.

Dos 19, estavam presentes apenas os parlamentares Lucas Leoncine (PSDB), Leco Soares (Podemos), Profª Juliana (PT), Gualter Amado (Republicanos), Fernando da Farmácia (PTB), Marcos Caetano (PL), Miguel Pires (Republicanos), Silvio Dourado (PL) e Vagner Malheiros (PSDB).

Fizeram parte da mesa, ainda, o diretor superintendente do DAE (Departamento de Água e Esgoto), Carlos César Gimenez Zappia; o promotor de Justiça, Ivan Carneiro Castanheiro; a secretária de fazenda, Simone Inácio de França Bruno; o secretário de negócios jurídicos, Hugo Stefano Troly; e Fábio Sertori, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE).

Ainda estavam presentes João Carlos Pinto, do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente; Marcelo Fernandes, presidente da Associação Comercial de Americana; Léo Giuliani, da Associação das empresas cotistas da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba; Rafael Cardoso da Silva, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas; Tatiana Camargo Neves, assessora da Superintendência do DAE Americana; Adriano Lazarim, superintendente de planejamento do DAE Americana; Welington Guilherme Rezende, presidente da Associação dos técnicos industriais da região de Campinas; e Aires Ribeiro, do Sindicato dos Servidores Públicos de Americana.

A audiência discutiu a concessão do esgoto do município. A concessão, segundo o atual governo, seria uma solução para um problema que se estende desde 1998. Apesar de coletar quase 100% do esgoto, a cidade trata apenas uma média de 50% e não possui estrutura para aumentar esse percentual. A solução é cobrada de forma incisiva pelo Ministério Público, que afirmou que não irá mais aceitar pedidos de prorrogação para a resolução do problema, como tem sido ao longo dos anos.

A possibilidade da concessão foi duramente criticada por Gualter e Juliana. Gualter exibiu um “dossiê” sobre os problemas da autarquia e argumentou contrariamente à concessão munido de muitos argumentos.

Apesar de esperada, o promotor não expôs sua opinião sobre ser a favor ou contra a concessão, apenas disse que tem que ser encontrada uma solução.

USO PÚBLICO DA TRIBUNA. Apesar do plenário cheio, o uso da tribuna não foi feito por “moradores em geral”. Todos os 10 que utilizaram da palavra são figuras bastante conhecidas no meio político e até atuantes. Alguns já foram candidatos ou atuam em grupos políticos. Alguns deles foram o presidente do PT Americana, Eduardo Coienca, Wilson Reis, militante do PCdoB, Carlos Eduardo, foi braço direito do ex-prefeito Diego De Nadai e Motta, ex-candidato, entre outros.

