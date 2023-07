MC PH reaparece após ser dado como morto

Após uma postagem de sua mãe e do DJ, confirmando sua morte na manhã de quarta-feira, 12, o MC PH Realidades “apareceu vivo”. O artista usou as redes sociais para comunicar o ocorrido e agradecer. “Minha mãe foi buscar meu corpo e encontrou o filho vivo”, disse PH.

Tudo aconteceu após um confronto entre policiais e bandidos na comunidade Sapinhatuba III, em Angra dos Reis, e uma pessoa morreu. A mãe de PH acreditou que era seu filho. O funkeiro contou que estava jogando bola quando começou o tiroteio e se escondeu na mata para se proteger.

Em um vídeo, Carla Ramos aparece muito emocionada ao contar como descobriu que o filho não estava morto: “A gente foi para a delegacia para poder agilizar, com a funerária atrás da gente, o carro da funerária. Quando a gente chegou na porta da delegacia, o meu filho me liga de uma mata: ‘Mãe, eu estou escondido na mata. Eu não estou morto, estou vivo’”, disse a mãe do funkeiro.

Carla apagou a publicação em que pedia doações para as despesas do sepultamento e translado do corpo para Realengo, no Rio de Janeiro. Segundo MC PH, todos os valores já foram devolvidos.

Musa do Santos e Miss Bumbum ostenta faixas

A modelo paulista Iza Zancheta, vive uma ótima fase de sua carreira, onde a beldade está acumulando diversos títulos em concursos de beleza como Musa do Santos e Miss Bumbum Mato Grosso, e ela já está ostentando as faixas. Essas conquistas chamaram muito a atenção e ela foi convidada para sair na edição de Julho da Revista Sexy, e ela revela que promete causar e arrasar com fotos quentes e ousadas para a publicação.

Moradora de Campinas/SP, a santista sarada, que é viciada em academia, sentiu-se muito à vontade à frente das câmeras e na data de lançamento da sua revista, ela diz que irá usar um look arrasador no dia do evento.

Dona de curvas de tirar o fôlego, a morena revelou que ama o sensual e sempre se considerou exibicionista, pois segundo ela o que é bonito merece ser mostrado. “Sempre fui exibicionista, adoro usar poucas roupas e por isso atraio muitos olhares à minha volta. Aposto que quem comprar a revista vai amar!”, relata a Miss Bumbum. Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Iza Zancheta (@belaline1855) Lançando seu primeiro ensaio nu, a beldade disse que ficou nervosa no começo, mas ao longo do ensaio foi se soltando e por isso o resultado das fotos foi espetacular. “Faço sempre ensaios sensuais, amo ser fotografada, não tenho vergonha, gosto principalmente dos ensaios picantes, ousados, sou viciada em sensualizar”, disse a gata, que também se tornou criadora de conteúdo há pouco tempo. Acompanhe mais informações da revista e o ensaio da Iza Zancheta pelo Instagram: @belaline1855

