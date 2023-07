Causa animal. Festa Julina da AAANO acontece neste sábado

A tradicional Festa Julina da AAANO (Associação Amigos dos Animais de Nova Odessa) já tem data marcada: 15 de julho (sábado). A partir das 19h, os voluntários da ONG vão receber o público com muita música, comidas, bebidas, brincadeiras julinas e o famoso Bingo da AAANO, com muitos prêmios para os vencedores. O evento ocorrerá no Espaço da Feira Livre, na Rua Anchieta, Centro de Nova Odessa.

Segundo Carlos Pinotti, presidente da AAANO, a festividade é um importante momento para conscientização e arrecadação de recursos para a entidade. “Mensalmente realizamos eventos para conseguirmos pagar as nossas contas. Temos um gasto de quase R$50 mil por mês para manter as atividades do nosso abrigo em dia. Não conseguimos arrecadar toda a quantia, por isso realizamos ações que ajudam nessa colaboração financeira”, ressalta.

LEIA TAMBÉM: Lote promocional da Expoflora tem ingressos a R$30

A Festa Julina da AAANO terá barracas de cachorro quente, pastel, pipoca, lanches e doces variados. Para a criançada, a entidade preparou a tradicional brincadeira da Pescaria, com muitas prendas divertidas.

A Festa Julina da AAANO conta com o patrocínio de empresas parceiras de Nova Odessa. Para saber mais sobre a AAANO, acesse a página da ONG no Facebook (www.facebook.com/aaanovaodessa), no Instagram (@aaanovaodessa) ou no site www.aaano.com.br.

Serviço

Festa Julina da AAANO

Data: Sábado – 15 de julho

Local: Espaço da Feira Livre – Rua Anchieta, s/n – Centro – Nova Odessa/SP (ao lado do Colégio Thiene)

Horário: a partir das 19h.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP