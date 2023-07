Spaghetti alla puttanesca. Vai aí?

Spaghetti alla puttanesca

Rendimento: 2 porções

INGREDIENTES:

160g Spaghetti Barilla

20ml de Azeite de oliva extra virgem

15g de Aliche

1 dente de alho laminado

20g de Azeitonas pretas sem caroço, cortadas ao meio

20g de Alcaparras cortadas rusticamente ( deixar de molho na água por 30 minutos para

dessalgar )

300g de tomates italianos sem pele e sem sementes em cubos ou tomates pelados

enlatados em cubos.

Salsinha fresca

Pimenta calabresa à gosto

INSTRUÇÕES:

● Comece com a panela fria. Acrescente o azeite, o alho em lâminas e os filés de

aliche triturados e ligue o fogo no baixo. Adicione a pimenta calabresa.

● Com as costas de uma colher vá amassando o aliche. Quando o alho começar soltar

um aroma e dourar, junte as azeitonas, as alcaparras e os tomates. Cozinhe em

fogo médio por alguns minutos, mexendo de vez em quando.

● Enquanto isso, cozinhe o Spaghetti em uma panela grande com água fervente e

salgada.

● Escorra a massa um minuto antes do tempo indicado na embalagem e junte à

panela com o molho. Cozinhe pelo minuto faltante, mexendo sempre.

● Finalize com salsinha fresca sobre o prato. Buon appetito.

Sobre a Barilla

Líder mundial na fabricação de massas, a Barilla é uma empresa familiar, não listada na bolsa de valores, e presidida pelos irmãos Guido, Luca e Paolo Barilla. Em 1877, foi fundada pelo bisavô do trio, Pietro Barilla, que abriu uma loja de massas e pães na região de Parma, na Itália. Anos depois, a companhia conquistou consumidores em mais de 120 países devido à excelência de seus produtos alimentícios, que são inspirados na Dieta Mediterrânea e no estilo de vida italiano.

Quando Pietro inaugurou sua loja há mais de 140 anos e iniciou a operação da Barilla, seu objetivo primordial foi produzir uma comida boa e de qualidade. Hoje, esse princípio se tornou o modo de fazer negócios da Barilla. O conceito “Bom para você, bom para o planeta” oferece benefícios para os consumidores, ao incentivar a adoção de estilos de vida saudáveis, melhorar constantemente a oferta de produtos e o acesso das pessoas à comida de qualidade, e ao meio ambiente, ao promover o consumo consciente e cadeias de fornecimento sustentável que valorize os recursos naturais, reduza as emissões de CO² e economize água. Para mais detalhes, acesse.

