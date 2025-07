O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar uma manutenção no Centro de Reservação de Água do bairro Santa Maria (CR-07), no cruzamento da Rua do Flamengo com a Avenida Europa, nesta quinta-feira (3), a partir das 8h. Para realizar o serviço será necessário interromper o abastecimento de água nesta região. A previsão é de que o serviço seja concluído até as 16h, segundo a autarquia.

De acordo com o superintendente do DAE, Marcos Morelli, as equipes foram acionadas para consertar um vazamento identificado na adutora que fornece água ao reservatório. “A equipe responsável já está mobilizada para realizar o trabalho e sanar o problema. A manutenção deverá ser feita o mais rápido possível para que o bombeamento seja retomado para a região do Santa Maria”, explica.

Manutenção prejudica estes bairros

O abastecimento poderá ficar prejudicado momentaneamente nos seguintes bairros: Chácara Rodrigues, Jardim Bela Vista, Jardim Dona Judith, Jardim Guanabara, Jardim Lizandra, Jardim Novo Horizonte, Jardim Paulistano, Jardim Progresso, Jardim Santa Mônica, Jardim São Domingos, Vale do Rio Branco, Vila Jones, Vila Rehder, Vila Santa Maria, Leitão e Vila Zanini.