‘Emprega Americana’, com mais de mil vagas, acontece no dia 29

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Americana, em parceria com a Câmara Municipal, realiza no dia 29 de julho o “Emprega Americana”, feira de emprego que será realizada por meio de uma parceria público-privada com o objetivo de promover a empregabilidade no município.

O evento acontece das 9 às 15 horas, no prédio da Câmara Municipal, na Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835 – Jardim Miriam. Os interessados não precisam se inscrever, basta comparecerem ao local. Além das ofertas de emprego e de recrutamento de profissionais, a feira contará com um espaço dedicado ao jovem aprendiz e ao primeiro emprego.

“As feiras de emprego oferecem muitos benefícios, tanto para os candidatos em busca de oportunidades de trabalho quanto para as empresas em busca de talentos. Geralmente, reúnem várias empresas em um único local, proporcionando aos candidatos acesso direto a uma ampla gama de oportunidades”, disse o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros.

LEIA TAMBÉM: ParkCity Sumaré recebe feira de empregabilidade no sábado

A expectativa dos organizadores é que compareçam de 2 mil a 4 mil pessoas interessadas nas vagas oferecidas. Serão ofertadas mais de mil vagas, em funções como analista químico, assistente de controle de qualidade, assistente fiscal, auxiliar administrativo, auxiliar de PCP, assistente de informática, assistente de departamento pessoal, auxiliar de expedição, assistente administrativo PCD, ajudante de tecelagem, entre outras.

Entre as empresas que já confirmaram presença, estão Toyobo do Brasil, Supermercado Crema, Coopbom Supermercado, Cinderela Fitas, Danny Cosméticos, TGRH Recrutamento e Seleção, Vagas 019, People RH, Glass Casa, Pensecom Inteligência em RH, CIEE, Senac, Alatere RH, Nova Giulen, Ameriparts, Grupo Expert Consultoria em RH, Brand Têxtil, Cardsinova, Jolitex Denim, G Force, Protdesc, Corttex, Nuova Estampa e Wizard.

“Várias empresas que participam de feiras de emprego realizam entrevistas no local ou logo após o evento. Isso faz com que o processo de contratação seja acelerado. Esse tipo de evento também costuma abranger uma ampla variedade de setores e áreas de atuação, expondo os candidatos a diferentes oportunidades”, conclui Rafael.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP