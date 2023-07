Na tarde desta quinta-feira (13), o Corpo de Bombeiros, juntamente com equipe da Secretaria de Meio Ambiente de Santa Bárbara d’Oeste, localizou uma cobra da espécie corn snake, no Parque dos Ipês, na Avenida Corifeu de Azevedo Marques.

Segundo informações, haviam duas cobras da espécie no local, mas apenas uma foi capturada.

LEIA TAMBÉM: ‘Autistas de SB’ leva R$ 100mil da Nota Fiscal Paulista

O animal recolhido e encaminhado ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), em Barueri.

Vale destacar que essa espécie de cobra é inofensiva aos seres humanos, pois não tem veneno funcional. Ainda, o animal ajuda a controlar a população de roedores selvagens.

Vídeo e foto: Cláudio Mariano/Santa Bárbara em Foco

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP