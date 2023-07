Com ingressos a partir de R$360, “Tardezinha” do Thiaguinho acontece neste sábado no CCA

Com ingressos a partir de R$360, acontece neste sábado, no Parque de Eventos CCA, a “Tardezinha” do Thiaguinho.

O evento começa a partir das 13h, no mesmo local onde acontece a Festa do Peão.

O ingresso a R$360 é a meia entrada feminina pista. O mesmo ingresso masculino custa R$410.

Já na área VIP, os ingressos femininos (meia) custam R$550 e o masculino R$690. Além desses valores, ainda existe uma taxa do site.

Segundo Thiaguinho, que em 2022 completou 20 anos de carreira, o repertório dos shows, composto por clássicos do samba e do pagode da década de 90 e dos anos 2000, é um grande colaborador tanto sucesso: “São músicas que crescemos ouvindo e que estão na nossa memória, que todo mundo sabe cantar. É por isso que as pessoas gostam tanto da Tardezinha”, disse o cantor.

