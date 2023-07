LATAM recebe 1a aeronave com Combustível Sustentável

O grupo LATAM e a Airbus realizaram o primeiro voo de entrega de aeronave

(Ferry Flight) utilizando Combustível Sustentável de Aviação (SAF). O novo A320neo da frota da LATAM realizou o trajeto entre a fábrica da Airbus em Toulouse (França) e Fortaleza (Brasil) com 30% de SAF produzido a partir de óleo de cozinha usado e misturado ao combustível convencional. A chegada da aeronave representa mais um passo da companhia para redução do uso de combustível e das emissões de CO2.

Até 2030, a Cia Aérea prevê ultrapassar a marca de 100 aeronaves da família A320neo em toda a sua operação. Até o final de 2023, o grupo deve ter pelo menos 31 aeronaves do modelo em operação, alcançando uma frota de 323 aviões no total. As novas aeronaves complementam a frota de última geração da LATAM, tornam a companhia em uma das mais modernas e eficientes da América do Sul e ampliam ainda mais sua conectividade. Atualmente, o grupo opera 1.500 voos diários para 147 destinos em 24 países.

O Combustível Sustentável de Aviação (SAF) é produzido com matérias-primas alternativas como resíduos, gorduras, óleos, entre outros, resultando em um produto final sintético e com baixo teor de CO2. O montante de 30% de SAF incorporado ao combustível utilizado no voo possui um fator de redução de aproximadamente 80% do ciclo de vida do CO2 na comparação com o combustível convencional, de acordo com o Default Life Cycle Emissions Values for CORSIA Eligible Fuels, da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI).

Americana busca incrementar turismo

“Este voo é resultado da sinergia de trabalho entre LATAM e Airbus, e representa um dos avanços mais concretos do grupo em sua agenda de uso do SAF. No ano passado, anunciamos nosso interesse de alcançar 5% de uso de SAF até 2030, privilegiando a produção na América do Sul. Esta decisão está baseada na nossa convicção de que os combustíveis sustentáveis de aviação serão importantes para a descarbonização de toda a nossa indústria”, afirma Ramiro Alfonsín, CFO do Grupo LATAM.

O executivo complementa: “a quantidade de SAF disponível a nível mundial atualmente é limitada, e o acesso a este combustível na América do Sul continua sendo um dos grandes desafios que enfrenta a descarbonização da indústria. A América do Sul tem um grande potencial de produzir o SAF, e com ele trazer contribuições significativas à ação climática. Por isso, é importante avançar em uma agenda que envolva os diferentes setores para promover sua produção em nossa região”.

O A320neo oferece economia de combustível de 15% se comparado à tecnologia anterior da Airbus, podendo chegar a 20% em voos longos. De acordo com dados da fabricante, desde sua chegada ao mercado, a família A320neo evitou a geração aproximada de 20 milhões de toneladas de CO2 e uma redução de até 50% de poluição sonora.

Em 2021, o grupo LATAM lançou uma nova estratégia de sustentabilidade com metas desafiadoras: quer que o SAF responda por 5% de todo o combustível consumido em suas operações até 2030, alcançar a neutralidade nas emissões de carbono até 2050, eliminar o plástico de uso único até 2023 e ser um grupo zero resíduos para aterros sanitários até 2027 com a finalidade de contribuir com a proteção dos ecossistemas da América do Sul pelos próximos 30 anos.

Novo A320neo foi incorporado à frota da companhia após voo da fábrica da Airbus em Toulouse (França) para Fortaleza (Ceará) utilizando 30% de combustível sustentável produzido com óleo de cozinha usado (Imagem: Divulgação)

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento