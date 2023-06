Americana busca incrementar turismo

Americana quer classificação de ‘Interesse Turístico’

A Prefeitura de Americana, por meio das secretarias de Cultura e Turismo e de Gestão de Convênios, busca a classificação junto ao Estado de SP como Município de Interesse Turístico.

A secretária municipal da Sectur, Marcia Gonzaga Faria, e o secretário adjunto de Gestão de Convênios, Thiago Guimarães, estiveram, nesta terça-feira (6), em São Paulo, na Secretaria do Estado de Turismo para tratativas sobre o processo de classificação, que será apresentado por meio de projeto de lei de autoria do deputado Mauro Bragato.

Marcia e Guimarães foram recebidos pelo deputado em seu gabinete na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) e, na sequência, visitaram os gabinetes dos deputados Alex Madureira e Rafa Zimbaldi em busca de recursos, por meio de emendas parlamentares, para projetos da pasta.

Americana sedia formalização da Região Turística Bem Viver

Representantes da Região Turística Bem Viver se reuniram, nesta quarta-feira (31), no Centro de Cultura e Lazer (CCL) de Americana, para discutir a aprovação do regimento interno do Fórum Regional do Turismo do grupo. O documento foi aprovado após adequações, formalizando o Fórum como instância de governança da Região Turística Bem Viver.

A ação faz parte do Programa de Regionalização do Turismo do país, que propõe o desenvolvimento da atividade turística de forma regionalizada, com foco no planejamento coordenado e participativo, integrando os diferentes atores públicos, privados e da sociedade civil.

“Integrar o Fórum Regional, além de outras, é uma exigência para que os municípios consigam ingressar no SISMAPA, o Sistema de Informações do Mapa do Turismo Brasileiro, que é um instrumento do Governo Federal que reúne municípios com vocação turística ou impactados pelo setor de viagem. Americana, cumprindo com todas as exigências, obteve pelo segundo ano seguido a aprovação no SISMAPA” explicou a secretária de Cultura e Turismo de Americana, Marcia Gonzaga Faria.

Também participaram da reunião representantes das cidades de Campinas, Elias Fausto, Hortolândia, Monte Mor, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré.

A Região Turística Bem Viver e o Conselho Municipal do Turismo (Comtur) apoiaram a realização do Rota Cervejeira Americana 2023, realizado pela Prefeitura de Americana em parceria com o Polo Cervejeiro da Região Metropolitana de Campinas (RMC).

