O Palmeiras fez o vira e aplicou 4-2 no Barcelona

de Guaiaquil na noite desta quarta-feira em São Paulo. O Verdão garantiu vaga na fase mata mata da Libertadores.

Time de Abel Ferreira levou dois gols no primeiro tempo, mas faz quatro no segundo e confirma vaga no mata-mata do torneio pela sétima vez seguida. Os dez pontos somados depois de cinco partidas garantem o alviverde pela sétima vez consecutiva na fase decisiva do torneio.

Acostumado a virar jogos em 2023, o time de Abel Ferreira foi às redes quatro vezes no segundo tempo depois de levar dois gols na etapa inicial e conquistou uma dramática vitória no Allianz Parque.

O líder do Grupo C é o Bolívar, mas basta ao Verdão uma vitória sobre os bolivianos na última rodada da primeira fase, em casa, para assegurar a liderança. A derrota sofrida na capital paulista eliminou o Barcelona do torneio.

Arábia Saudita novo oásis do futebol

Na segunda-feira (5), o Fundo de Investimento Público (FIP) da Arábia Saudita noticiou que irá adquirir 75% dos quatro principais clubes do país: Al-Ittihad, Al Hilal, Al-Nassr e Al-Ahli. O Ministério do Esporte da Arábia Saudita vem trabalhando em conjunto com o fundo para realizar todos os procedimentos regulatórios exigidos para que uma mudança de estrutura aconteça o mais breve possível.

Com o pé direito no acelerador, o governo saudita tem como intenção buscar sediar a Copa do Mundo 2030, como parte do seu projeto “Visão 2030”, que envolve desde desenvolvimento da indústria local, a capacitação de profissionais e até uma melhoria na qualidade de vida da população, com acesso à cultura, entretenimento e esportes.

Segundo Ivan Martinho, professor de Marketing Esportivo da ESPM, “trata-se de uma estratégia de Soft-diplomacy já usada por outros países da região com sucesso e que consiste basicamente em buscar a atenção e preferência das pessoas no mundo todo, deixando para trás percepções negativas, através de atrativos como símbolos de grandeza, organização e profissionalismo”.

Para se ter uma ideia, ao contrário dos clubes europeus, os sauditas não estão sujeitos à regra de gastos como da Uefa, o que significa que não há um limite salarial na Arábia Saudita. Com isso, as equipes controladas pelo FIP ou por empresas privadas podem oferecer valores altíssimos aos melhores jogadores do mundo, como Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) e Karim Benzema (Al-Ittihad). Mas, grandes nomes estão sendo sondados para participarem do projeto: Messi, Sergio Ramos, Luka Modric, N’golo Kanté e outros.

O especialista destaca que “as estrelas do futebol mundial sem dúvida são excelentes embaixadores para propagar a imagem do país”, conclui.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento