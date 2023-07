Professor de História desvenda origem de pratos exóticos do Pará

A culinária paraense é referência mundial em gastronomia, com diversos pratos típicos que são considerados exóticos, e traz consigo diferentes influências, como a portuguesa e a africana. Mas, das culinárias típicas brasileiras, é a que mais utiliza das tradições indígenas, dos ingredientes até o preparo.

“A culinária paraense mantém a sua tradição de utilizar muitos ingredientes locais, misturados com a influência cultural e também imposição cultural desde o período da colonização, no século 21. Assim, os sabores passaram a ser conhecidos e explorados por europeus nos caminhos que levavam os exploradores às drogas do sertão, que corriam a extensão do rio Amazonas, em busca de novos temperos e frutos, que seriam de grande valor na Europa, chegando a substituir especiarias advindas das índias”, aponta Pedro Rennó, professor de História da Plataforma Ferretto.

Dentre os principais ingredientes está a mandioca, constantemente utilizada nos pratos que mais representam a cultura paraense, sendo cultivada há séculos pelos povos indígenas. Ainda nos dias atuais, segue sendo protagonista em pratos típicos como o Pato no Tucupi. Para essa receita, é utilizado o caldo extraído da mandioca brava, que tem sua coloração amarelada e o gosto ácido, o Tucupi precisa ser cozido de forma lenta para estar adequado ao consumo, pois cru é venenoso.

Heineken lança novo refrigerante oficial em SP

O Tucupi, quase sempre é utilizado em receitas que também acompanham o Jambu, uma folha típica do Pará que é famosa pela sensação anestésica que proporciona e também o formigamento dos lábios ao consumi-la, quase sempre usada em pratos salgados e bebidas alcoólicas, é uma das grandes protagonistas na culinária paraense.

Mais um prato que reflete muito da cultura paraense, é o Tacacá, feito de tucupi, jambu, camarão e goma de tapioca, é um dos sabores mais populares do estado e pode ser encontrado com facilidade. O Tacacá é um prato tradicional passado por gerações, as tacacazeiras – cozinheiras que tem o tacacá como especialidade – são consideradas Patrimônio Cultural Imaterial de Belém.

“Junto a essas, outros ingredientes foram compondo a mesa paraense ao longo dos séculos, como o açaí – fruta típica brasileira – que no Pará tem grande destaque, sendo usada em diversos pratos e não apenas os que conhecemos nas outras regiões. O paraense costuma consumir de forma salgada, normalmente acompanhando pratos com peixes”, finaliza Rennó.

Sobre a Plataforma Professor Ferretto – A plataforma é uma das maiores do país no segmento e tem o objetivo de oferecer um ensino de qualidade acessível aos jovens. Atualmente, conta com mais de 50 mil estudantes em todo o país, que se preparam para as provas do Enem e dos vestibulares mais importantes com aulas online. Por meio da plataforma, os candidatos podem fazer o seu próprio cronograma, sem sair de casa para estudar. Nesse espaço virtual, têm acesso a diversos materiais e um total de 12 professores das principais disciplinas, todos altamente qualificados e que uniram forças para ensinar, orientar e dar acesso aos conteúdos.

Bellini e Kindai levam seus pratos para a 10ª edição do Chefs Campinas, neste domingo

Evento Gastronômico acontece na Praça Carlos Gomes, das 10h às 17h

Dois tradicionais restaurantes de Campinas, após ficarem de fora na edição do ano passado, estarão de volta do Chefs Campinas. A décima edição do tradicional evento gastronômico realizado na Praça Carlos Gomes, acontece neste domingo, dia 16, das 10h às 17h. Participam do evento dois icônicos, tradicionais e premiados restaurantes de Campinas: o Bellini e o Kindai. O Bellini, que já ganhou como o “melhor restaurante italiano” pela Revista Veja Comer & Beber Campinas, se tornou referência em receptividade e gastronomia na região, desde sua inauguração em 2003. Para essa décima edição, o Bellini levará para a praça o prato Penne com ragú de bochecha e gremolata, com valor popular.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento